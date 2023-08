Ezt egy darabig nem felejtjük el: csupasz fenekét mutogatja Gáspár Evelin - fotó

Olybá tűnik, hogy ezen a nyáron a magyar hírességek szeretik felfedni szép idomaikat. A Tolvai Reni egész nyáron falatnyi bikiniben rázta kis hab testét, a gyönyörű Szandi is megmutatta párszor, hogyan kell 3 gyerek után is bomba formában lenni, Kiszel Tünde alatt pedig egész nyáron égett a talaj. A naptármodell nemrégiben Santorinin járt kislányával, Donatellával, és jól megmutatta az országnak, milyen kebelcsoda is ő. A magyar sztárok szeretik Görögországban megmutatni idomaikat. Gáspár Evelin most Mykonoson van, ő pedig formás popsiját villantotta meg.

Gáspár Evelin megmutatta a fenekét / Fotó: Instagram

Gáspár Győző idősebbik lánya a görög buliszigeten időzik, és éppen egy csodás medence mellől jelentkezett be. A fotósnak háttal van, hogy szépen kidomboríthassa tangába rejtett fenekét. Talán a nyájas olvasó nem fog meglepődni, ha azt mondjuk: a férfiak valósággal szívrohamot kaptak a fotót látván: