Szinte tiniként ismertük meg, ma már kislányát tanítja úszni az Exatlon Bajnoka

Az Exatlon harmadik évadában egy pillanat alatt belopta magát a nézők szívébe gyermeki mosolyával és őszinteségével Móricz Dani. Az országúti kerékpáros mindössze 24 éves volt, amikor bemutatkozott versenyzőként a TV2 nagy sikerű műsorában, ahol 70 nap jutott neki. Itthon nagyon szurkolt neki nemcsak a családja, de szerelme is, aki még verset is küldött neki Dominikára. De ahogy más versenyzőknek, neki is szakítást hozott a műsor.

Hatalmasat fordult a világ az Exatlon kölyökképű Bajnokával Fotó: TV2

Szakítás után apa lett az Exatlon sztárja

Móricz Dani nem is gondolta, hogy miután búcsút intettek egymásnak korábbi párjával, szinte azonnal rátalál a szerelem. Amikor pár héttel később megismerkedett Dorinával, már akkor érezte: valami különleges dolog van születőben.

„Dorinával 2021 nyarán ismerkedtünk meg, rövid beszélgetések után egy kávézásra invitált engem, igen, ő engem” – mesélte korábban lapunknak Dani, hogyan lett kapcsolatukból hamarosan esküvő.

Az esküvőnk nyár legvégén volt, ténylegesen szűk családi körben, a tanúkon kívül csak a szülők voltak jelen a budai Várban szervezett házasságkötésen. Gyönyörű volt aznap is a kedvesem anyukája által varrt egyszerű, de csoda szép ruhájában. Ekkor már a pocaklakó is velünk volt, hiszen nyár legelején tudtuk meg, hogy közös gyermekünk megfogant. Már akkor nagyon izgatottak lettünk, bár tudtuk, ez nagy felelősség is egyben. Még tudatosabban odafigyeltünk magunkra és a jövőbeli dolgainkra…

Fiatalságuk ellenére a szerelmesek tényleg tudatosan szervezik az életüket, a babanevelést is. Lujzi bizonyára nagyon kiegyensúlyozott gyerkőc, aki szüleivel rengeteg időt tölt a friss levegőn. Ráadásul mivel édesapjának és édesanyjának is a sport élete része, így nem csoda, hogy már babaúszásra is járnak, ahol a kislány boldogan lubickol Dani karjában.

A sportos apuka szívesen viszi babaúszásra kislányát (Fotó: Instagram)

Hihetetlen, hogy 3 éve még az Exatlon kisfiújának hívták a nézők Danit, ma pedig már tapasztalt családapa.