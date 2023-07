„Kiakadt a cukiságfaktor” – Tóth Gabi nem tudott ellenállni kislánya kérésének

Tóth Gabi az utóbbi időben nagyon sokat posztol kislányáról, Hannarózáról. Korábban elmesélte, nehezen élte meg azt az időszakot, amikor gyermeke elkezdte az óvodát.

Fotó: Máté Krisztián

Az énekesnő azonban most együtt volt a kislányával, és erről egy videót is megosztott az Instagram-oldalán. A felvételen az látható, ahogy mindketten egy Halász Judit-dalra (Marci öltözik) énekelnek és táncolnak. A felhőtlen pillanatot csak tovább fokozta, hogy az énekesnő elővette a koncerteken is használt dobját, megbolondítva a dal hangzásvilágát.

Napom. „Anyaa! Dobolj és énekelj Halász Juditra!” Én: „Fogd meg a poharam

– írta bejegyzésében Tóth Gabi.

A rajongók természetesen odavoltak a videó láttán. Nem győzték dicsérni őket.

Kiakadt a cukiságfaktor

– fogalmazott az egyik hozzászóló.

Mi is ezen nőttünk fel és a gyerekeink is nagyon sokat hallgattak, szuperek és a gyerekek nagyon szeretik

– jegyezte meg egy másik rajongó.

De cukik vagytok

– áradozott egy újabb hozzászóló.

Mutatjuk az eredeti Halász Judit dalt: