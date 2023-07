Brutális balesetet szenvedett Szandi: három napig kómában volt

Sokan tudják, hogy a még 47 évesen is irigylése méltó formában lévő Szandinak az éneklés mellett az egyik másik nagy szerelme a lovaglás, hiszen tinédzser korában amatőr zsokéként rengeteget ült lóháton.

Szandi megdöbbentő részleteket árult el korábbi balesetéről Fotó: Czerkl Gábor

Ezt a fajta szárnypróbálgatásait azonban keresztül húzta egy kis híján végzetes lovas baleset, amelyről most a háromgyerekes édesanya az Instagram-oldalán számolt be. Kiderül ugyanis, hogy olyan komoly volt Szandi sérülése, hogy több napig is kómában volt, és azóta is fél újra lóra ülni, azonban nem adta fel, tovább próbálkozott, aminek meg is lett az eredménye.

Régebben évekig a galoppon lovagoltam mint amatőr zsoké. Aztán egy baleset után három napig kómában voltam és utána már semmi nem volt olyan mint azelőtt. Pár évente próbáltam újra lóra ülni de már bennem volt a félelem. Az elmúlt időszakban újra elkezdtem lovagolni, szavakba se tudom önteni, milyen csodálatos érzés! Hogy mindez miért történt, hamarosan kiderül…

– írta az énekesnő az Instagramján, a bejegyzéshez pedig még egy fotót is megosztott, amelyen lóháton látható.