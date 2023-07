Családja jelentette be a lesújtó hírt: elhunyt a Disney sztárja - Videó

Megrendítő hírt kapott minap a Disney: június 5-én, 48 éves korában elhunyt CoCo Lee énekesnő, miután a múlt hétvégén megpróbálta kioltani életét.

A hongkongi előadó már évek óta depresszióval küzdött, az utóbbi hónapokban pedig az állapota drasztikusan leromlott. Testvérei a közösségi oldalaikon tudatták a szomorú hírt, hogy Coco Lee meghalt.

Bár Coco szakmai segítséget kért, és mindent megtett a depresszió leküzdéséért, sajnos, a benne lévő démon végül felülkerekedett rajta

– olvasható a Carol és Nancy megható bejegyzésében.

Coco Lee a hétvégén megpróbálta kioltani az életét az otthonában, majd az öngyilkossági kísérlete után kórházba szállították. Ezután napokig kómában volt, mielőtt szerdán örökre lehunyta a szemét.

Lee már fiatal korában az Egyesült Államokba költözött, és ott is járt iskolába, majd az 1990-es és 2000-es években sikeres popénekesi karriert futott be Ázsiában, ahol 1996-ban az év legtöbbet eladott albumának tulajdonosa lett. Emellett ő volt Mulan hangja a Disney-féle musical mandarin változatában – számol be róla az Unilad.