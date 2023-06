Nem hiszed el, hogy néz ki az NCIS tetovált Abbyje manapság

Pauley Perrette nem kevesebb, mint 352 részen keresztül alakította az NCIS Abby Sciutóját, valamint jó pár „testvérsorozatban” is feltűnt a karaktere, úgy mint az NCIS: Los Angelesben vagy az NCIS: New Orleansban, illetve a JAG – Becsületbeli ügyekben. Nem csoda, hogy arcvonásait mindenki ismeri. Ennek ellenére sokan meglepődnének, hogy néz ki manapság!

Pauley az NCIS forgatása idején Fotó: Barcroft Media/Northfoto

A színésznő és karaktere közt igen sok párhuzam fellelhető, és nem csak az, hogy mindketten igencsak extrém megjelenésűek – például Abby tetoválásainak többsége igazi volt, leszámítva a nyakán látható hálót –, ugyanakkor végzettségük is azonos. Pauley Perrette ugyanis a való életben is kriminológiát tanult (emellett szociológiát és pszichológiát is), és végzettsége szerint törvényszéki specialista. Igaz, választott szakmája mégis a színészet, legutóbb például a Broke című sorozat főszerepét kapta meg.

És hogy hogy néz ki manapság? Nos, még extrémebb a megjelenése, mint volt.