Most a tiéd lehet Diana hercegné híres ruhadarabja

30 millió forintnyi bevételt várnak attól a báránymintás piros pulóvertől, amelyet Diana hercegné még azelőtt kapott, hogy hozzáment a jelenlegi uralkodóhoz, III. Károlyhoz, aki akkor még csak a brit királyi trón várományosa volt.

Fotó: Georges De Keerle

Nemcsak kettejük kapcsolata, hanem a ruhadarab története is érdekes: Lady Di a herceg menyasszonyaként több társasági rendezvényen is ebben jelent meg, amitől rendkívül népszerű lett, ám a hordás során megsérült. A Buckingham-palota ezért visszaküldte a gyártóhoz javításra, a Warm & Wonderful viszont inkább egy újat adott helyette. Így maradt a hercegnéi pulcsi civil kezekben, csak idén márciusban került elő a márka tulajdonosainak padlásáról - adta hírül a The Telegraph.

Most a Sotheby’s aukciósház jutott a kincshez, amelyet ősszel kívánnak New Yorkban árverésre bocsátani. A kiinduló ár persze alacsonyabb lesz, de a tapasztalatok alapján joggal feltételezik, hogy akár egy lakás árát is hajlandóak leszurkolni érte a legvehemenesebb gyűjtők.