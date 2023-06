Kitálalt Kasza Tibi exe: „Én voltam a zenei múzsája"

A 2000-es évek elejének egyik legnépszerűbb zenekara a Crystal volt. A Kasza testvérek melletti női tag, Lajtai Kati most Palik László műsorában idézte fel a csillogással teli éveket, s azt is elárulta, miért szakított Kasza Tibivel nyolc év járás után!

Lajtai Kati nevetős nosztalgiával idézte fel szakítását Kasza Tibivel (Fotó: YouTube)

„A kapcsolatunk utolsó szakaszában voltunk”

„A Crystal egy bő tíz évet körülölelő, öt-hat lemezes, igazán sikeres zenekar volt, ahonnan én aztán elköszöntem. Ennek sok oka volt, talán azt emelném ki, hogy egyszerűen elváltoztunk egymás mellől Kasza Tibivel, akivel eleve sem voltunk nagyon hasonlóak” – fogalmazott Kati, mire Palik Laci felemlegette, hogy Kati és Tibi 17 éves koruk óta jártak egymással, diákszerelemből lett kapcsolatuk nyolc évig tartott.

Mikor a zenekar elindult, mi már a kapcsolatunk igazán utolsó szakaszában voltunk

– idézte fel mosolyogva az énekesnő, majd hozzátette:

„A második lemezt már úgy csináltuk, hogy nem voltunk együtt, akkor már szakítottunk. Tulajdonképpen a zenekar nagy részét úgy csináltuk meg, hogy az már csak munkakapcsolat volt.”

Kati elmondta, nem tartják a kapcsolatot Tibivel, de ha véletlenül összetalálkoznak, megörülnek egymásnak. Mint mondja, az elválásuk nem szokványos volt:

Nem egy klasszikus szakítás volt. Hosszú távon azért elváltoztunk egymás mellől, de eleve más típusú személyiségek voltunk

– nevette el magát.

„Nagyon hosszú kapcsolat volt, a kelleténél is tovább tartott. Egyszer aztán azt mondtam: figyelj Tibi, nem kéne ezt már abbahagyni? Van ennek még értelme? – idézte fel saját kérdését. – Aztán pár hét múlva azt mondta: figyelj, Kati, asszem’ igazad van” – elevenítette fel Tibi szavait.

A Crystal zenekar nagyon sikeres volt a maga idejében, Kati egy ponton mégis úgy érezte, elég volt (Fotó: Crystal)

„Tibi volt a tótumfaktum”

„Aki ismeri őt, tudja, hogy Tibi a főnök. Elég erős és domináns személy, egyben akarta látni, egybefogni a produkció minden részét, ő volt ilyen szempontból a tótumfaktum” – fogalmazott Kati nevetve.

Persze én is fontos része voltam a zenekarnak, talán a zenei múzsája is.

„De aztán személyiségben is, zenében is úgy éreztem, nekem már nem ott a helyem. Nem akartam megvárni, hogy ne legyek hiteles, vagy rosszul érezzem magam” – vallott már a 2010-es kiválása okáról az anyuka, aki most szólókarrier beindításán gondolkozik.