Edda Művek, BSW és Lights off Megaday hétvégén a Plázson

A siófoki Plázs most következő hétvégéjén pótolhatjuk a múlt heti vihar miatt elmaradt BSW és Lmen Prala koncertjét, de jön T.Danny és természetesen Metzker Viktória is. Szombaton az Edda Művek felel a kifogástalan hangulatért, hajnalba pedig a Lights off Megaday és a Wannabe Beach ütemeire csúszhatunk át. Szombaton indul a Tezenis Beach Party sorozat is, melynek az első fellépője BÖBE lesz. (x)