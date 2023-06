Bódi Csabi elárulta, mivel lepte meg a fiát ballagására

Befejezte az általános iskolát Bódi Csabi kisebbik fia. A ballagáson is túl vannak, ám most nem csaptak nagy bulit, a szűk család és néhány barát körében, kedvenc éttermükben ünnepelték Rómeót. A Ripostnak mesélt a büszke apuka a boldog napról és azt is elárulta, mivel lepték meg a 14 éves gyermeket.

Rómeó hamarosan megkezdi középiskolai tanulmányait (Fotó: Bódi Csabi)

Arany karkötővel és nyaklánccal lepték meg Rómeót

"Most ugyanott álltunk, teli érzelmekkel, és rácsodálkoztunk, hogy a pici gyermek egy közel kétméteres nagyfiúvá cseperedett, pedig még csak 14 éves. Elég jó bizonyítvánnyal zárta az utolsó évet, nagyon okos, és elmondhatatlanul büszkék vagyunk rá."

Kíváncsian várom, hogy mit fog megvalósítani az életben. Tudom és bízom benne, hogy nagyon nagy dolgokat fog véghez vinni.

"Egy szín tiszta lélek, tele van szeretettel, önzetlenséggel, és még jóképű is. Azt az erőt, amit a Jóistentől kapott, biztosan jóra fogja használni. 14 éves, most neki kell az életét kialakítania, de mindenben mellette leszünk" – mesélte elérzékenyülve a családfő, majd azt is elárulta, milyen ajándékozási szokásaik vannak családjukban.

Nekünk nem az a fontos, hogy minél drágább legyen, sokkal inkább a gesztus, a megemlékezés, a jó szó, ami tiszta szívből jön számít.

"A nagyszüleitől pénzt kapott, volt, akitől ajándékcsomagot, mi pedig az édesanyjával egy arany karkötőt és nyakláncot vásároltunk neki. Rómeónak mindene megvan, nincs szüksége egy újabb ruhadarabra" – mesélte Csabi.

Édesanyja is büszke Rómeóra (Fotó: Bódi Csabi)

Mindig is jó férj és családapa akart lenni

A Ripostnak azt is elárulta, bár a most történtek is megérintették, de még az ennél is nehezebb momentum majd csak néhány év múlva következik be.

"A fiúk szempontjából sokkal könnyebb, a kislányomnál viszont el nem tudom képzelni, hogyan fogom ezt megélni. A megszületése utáni első percben már az jutott eszembe, mi lesz majd az esküvőjével. Nekem az egy óriási fordulópont lesz az életemben, mert azon túl, hogy mindig arra törekedtem, hogy jó férj, családapa legyek, és szeretettel támogassam a szüleimet, a legfőbb célom elérni a kislányom esküvőjét. Megtalálni neki a tökéletes partnert, majd a Jóistent kérjük, hogy segítsen egymásra találni a leendő vejemmel. Ez a pillanat egyet jelent majd a nyugdíjba vonulásommal, utána jöhet bármi" – mondta.