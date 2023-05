„Már akkor is furcsán viselkedett” – szerelme miatt távolodott el a barátaitól Opitz Barbi

Még mindig hatalmas rejtély övezi, hogy mi is történhetett tavaly december 23-án, mikor Opitz Barbi édesanyja egy kétségbeesett posztban azt állította: elrabolta lányát a barátja. A dologból rendőrségi ügy lett, tekintve, hogy az énekesnő családja több vádat is megfogalmazott Alberttel szemben. Bár a történetnek szerencsés vége lett, később kiderült, hogy a fiút a VII. kerületi Rendőrkapitányságon előállították.

Újra együtt

Sokáig úgy tűnt, hogy Opitz Barbi szakíthatott Alberttel a botrány után, hiszen eltűntek a közös képek, és már egymás társaságában sem lehetett látni őket. Ám a hétvégén ennek szöges ellentétét láthattuk, ugyanis az énekesnő több fotót is közzétett, melyeken volt barátjával látható. Azok kedvéért pedig, akik azt hinnék, hogy csak baráti találkozás volt, egy-egy szívecskét is odabiggyesztettek.

Opitz Barbi új esélyt adhatott Albertnek

Eltávolodott a barátoktól

A tavalyi botrányt követően több barát is csalódottságát fejezte ki az énekesnővel kapcsolatban, hiszen állításuk szerint egyik pillanatról a másikra tűnt el az életükből. Úgy tűnik, a helyzet az utóbbi hónapokban sem javult, sőt Albert visszatérésével csak tovább romolhatott.

Barbiról már hónapok óta nem hallottam semmit, egyik pillanatról a másikra tűnt el az életünkből.

Legutoljára tavaly december végén beszéltem vele, mikor volt az a bizonyos rendőrségi ügye, de már akkor is furcsán viselkedett. Szerettünk volna neki segíteni, de élből elutasította, most pedig megdöbbenve látom, hogy ismét együtt van Alberttel. Nem gondoltam volna, hogy a történtek után kaphat még esélyt a fiú, de úgy tűnik, Barbi máshogy gondolta...” – árulta el a Borsnak az énekesnő barátja, aki kiemelte azt is: nagyon aggódnak Barbiért.

Miért adhatott új esélyt Barbi?

A jelenséggel kapcsolatban a Bors felkeresett egy szakembert is, aki általánosságban rávilágított arra, hogy az imént említett, és az ehhez hasonló viselkedés gyakran kapcsolatfüggőségre utalhat.

„Általánosságban elmondhatom, hogy nagyon sok nő, illetve férfi küzd kapcsolatfüggőséggel, melyen belül rengetegen kerülhetnek bele egy bántalmazó viszonyba is. Ez lehet lelki, fizika és szexuális jellegű, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az áldozat minden esetben rendkívül alacsony önértékeléssel bír. A helyzetet csak tovább rontja, hogy a bántalmazó fél minden alkalommal ezt meg is erősíti a bántalmazottban, azt sugallva neki, hogy nem elég jó, hogy alkalmatlan az önálló életre. Emögött lehet valami múltbéli megalapozottság, hiszen ha optimális körülmények jellemzőek a környezetben, akkor az áldozat szerepre sincs hajlam” – kezdte a Borsnak dr. Drelyó Ágnes pszichológus, aki arra is felhívta a figyelmet, mennyire fontos egy ilyen helyzetben a család és a barátok támogatása.

Egy ilyen szituációban a legnagyobb szükség a barátokra és a családra van. Fontos, hogy valaki ott legyen az áldozat mellett, és megkongassa azt a bizonyos vészharangot. Mindig a bántalmazott tudtára kell adni, hogy a bántás semmilyen formában nem elfogadott, és mielőbb le kell zárni egy ilyen kapcsolatot

– tette hozzá a szakember.

A lap megkereste Barbit, illetve a menedzserét is, ám az üggyel kapcsolatban nem kívántak nyilatkozni.