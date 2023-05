Hoppá! Fülig szerelmes, esküvőre készül az Exatlon sztárja

Az Exatlon közönségkedvence nem is tagadja: fülig szerelmes, végtelenül hálás a sorsnak, hogy egymásra találtak szerelmével. Kása Andrást kilenc éve találta el úgy Ámor nyila, hogy szerinte ebből sosem lehet kigyógyulni. Igaz, nem is akar, mert érzi, Brigitta az igazi számára, az ő jobbik fele. Hét éve el is jegyezte szerelmét, az esküvőre is nagyon készültek, de eddig mindig közbejött valami.

Esküvőre készül az Exatlon sztárja – Fotó: Facebook



Nyári esküvőre készül az Exatlon sztárja

Kása András szerint: egyszer az életben mindenkinek át kell élni ezt a mindent elsöprő szerelmet. A TV2 nagyszabású műsorának közönségkedvence már volt házas, de amikor megismerte Brigittát, érezte, hogy ez egy életre szól.

Tudom, sokan érzelmesnek tartanak, talán túl érzelmesnek is, de ez van, fülig szerelmes vagyok

– mesélte lapunknak Kása András, aki múlt héten halálra ítélt kiscicákat mentett. – Mindketten voltunk házasok, mégis mindketten tudtuk a megismerkedésünkkor, hogy össze fogunk házasodni. Mi egymásnak lettünk teremtve, rengeteget köszönhetek neki, Anyának, aki mindent megtesz azért, hogy a mi családunk boldog legyen és olajozottan működjön. Kilenc éve vagyunk együtt, van egy közös gyermekünk, Bandesz, és már hét éve annak, hogy letérdeltem elé a gyűrűvel… Itt az ideje, hogy összeházasodjunk!

Mindig közbejött valami

Az esküvő évek óta tervben van, de mindig történt valami, ami miatt nem tudták hivatalosan összekötni az életüket.

– Mindenki mondja, hogy nem a papír a lényeg – folytatta. – Valóban, papír nélkül is szeretjük egymást. Mégis az esküvővel megkoronázzuk a mi szövetségünket. Ezért sosem volt kérdés számomra, hogy elveszem. Csak először elég pénzem nem volt erre, aztán jött az Exatlon, a következő évben a sérülésem miatt még dolgozni sem tudtam. Aztán megint jött Dominika, az All Star, majd tavaly nyáron a kisunokánk idő előtt született meg lányomék horvátországi nyaralása közben, hónapokig miatta izgultunk. De most, remélem, már semmi nem jön közbe, és elvehetem életem szerelmét!