Fontos bejelentést tett Schobert Norbi: ez lesz a cég sorsa visszavonulása után

Ahogyan arról a Metropol is beszámolt, Schobert Norbit nagyon megbántották a vádak, miszerint az Update márkájával hosszú éveken keresztül átverte az embereket. Hangsúlyozta, hogy neki nem a milliós büntetés fáj igazán, hanem az, hogy az emberek negatívan gondolnak rá ezek után. Mindezeknek következtében Norbi úgy döntött, visszavonul, most pedig azt is elárulta, mi lesz a cég sorsa.

Norbit nagyon megviselte az eset /Fotó: bors

Schobert Norbit az a vád érte, hogy a termékeivel hosszú évekig megtévesztette a magyar embereket. Ennek következtében sokan hangot adtak felháborodásuknak, és negatív megjegyzésekkel illették a fitneszgurut. Norbi gyakran hangsúlyozta, hogy ő azért él, hogy az embereknek segítsen, hogy felvegye a harcot az elhízással, és hogy az embereket egészségesebb életmódra szoktassa. Mindezek miatt különösen fáj neki, hogy most ennyi negatív kritikát kap, végeredményében pedig azt a nehéz döntést hozta meg, hogy visszavonul, már nem mutatkozik a nyilvánosság előtt.

Mióta megtette a bejelentést, sokan elgondolkodtak azon, hogy vajon mi lesz a híres márkájával. Fittségüket féltő magyar férfiak és nők sokasága támaszkodik az update ételekre: sokan rendelnek menüket, ugyanakkor jó opció a péksüteményekre is. Most Norbiék azt is elárulták, mi lesz ennek a folytatása: