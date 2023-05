Életet mentett az Oscar-díjas filmrendező Hollywoodban

A 87 éves Woody Allen és egy 76 éves barátja, Andrew Stein ebédelni tért be egy nyüzsgő New York-i étterembe, azonban azt nem gondolták, hogy az étkezés végére a rendezőnek még meg is kell mentenie az idős barátja életét. Andrew Stein ugyanis az evés egy pontján fuldokolni kezdett a félrenyelt sertéshústól, az Oscar-díjas rendező azonban megfelelő lélekjelenléttel azonnal felpattant a helyéről és a barátjához sietett, hogy megmentse az életét.

Woody Allen életet mentett New Yorkban Fotó: Wikipédia

A filmrendezőként, színészként és íróként is dolgozó Woody Allen a Heimlich-fogást alkalmazta Andrew-n és ezzel megmentette az életét. A segítségével ugyanis fel tudta köhögni a „cigányútra tért” disznószeletet a torkából. A PageSixnek a korábbi politikus nyilatkozott az esetről:

Kínos bevallanom, de Woody megmentette az életemet. Általában halat rendelek ebben az étteremben, de most a disznóhúst kívántam, azonban nem sokkal azután, hogy belekezdtem, azt éreztem, hogy beszorult a torkomba és nem kapok levegőt

– árulta el Andrew Stein a lapnak. Kiderült, hogy nem ez volt az első eset, amikor Woody Allen életet mentett, már 1992-ben is segített a Heimlich-fogással, az akkor még producerként dolgozó Jean Doumanianton, akivel hosszú barátságot is kötött az életmentés után, majd megromlott a viszonyuk és a férfi beperelte a filmrendezőt.