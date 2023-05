Borzalmas gyanúba keveredett Hódi Pamela: ezzel magyarázzák az injekciót

Idén januárban derült ki, hogy több magyar híresség is méregdrága, vényköteles szerekkel olvasztja le a pluszkilókat magáról. Ezek olyan készítmények, melyeket cukorbetegeknek kellene felírnia az orvosoknak, azonban az utóbbi időben rengeteg illegális, pusztán fogyni vágyó sztár is hozzájutott. Ezek a „csodaszerek” a patikákban sajnos épp ezért hiánycikkek lettek, így azok a betegek, akiknek igazán szükségük lenne rá, nehezen vagy éppen egyáltalán nem tudnak hozzájutni. De hogy mik is ezek pontosan? Nos, jelenleg kétféle „kedvenc” van most Magyarországon. Az egyik a Saxenda (liraglutid hatóanyag), a másik pedig a Ozempic (szemaglutid hatóanyag) nevű injekció. Mindkettő szert testtömegcsökkentésre adják azoknak a betegeknek, akiknek a testtömegindexe jelentősen vagy kórosan eltér az egészségestől. A használatukkal a szakértők szerint 5-6 hónap alatt akár a teljes testsúly 10-15%-át is elvesztheti a delikvens. A Saxendát jellemzően 60 ezer forintért, az Ozempicet pedig 36 ezerért lehet megvenni.

A legutóbbi botrány szereplőjét, egy 43 éves modellt az a vád érte, hogy természetben fizetett az orvosnak a gyógyszerekért cserébe.

Ám ez a balhé is elhalványul az új pletyka mellett, mely a napokban terjedt el az interneten.

Hódi Pamelát is megvádolták azzal, hogy cukorbetegeknek szánt csodaszerrel fogyott le (Fotó: Máté Krisztián)

Többen is Hódi Pamelát gyanúsították meg azzal, hogy a „csodaszertől” fogyott le. Ezt a kijelentésüket azzal próbálták meg alátámasztani, hogy a sztáranyuka egyik fotóján egy, a Saxendára hajazó készítmény látható a hűtőben, ám jobban megnézve egyértelműen látszik, hogy semmi közös nincs a két dologban azonkívül, hogy kék színűek. Sem a felirat, sem pedig a csomagolás formája nem egyező az illegális gyógyszerével, mégis megállás nélkül alázzák az interneten miatta. A legtöbb vád egyébként a Redditen érte a sztáranyukát, persze akadtak olyanok is, akik azonnal a védelmükbe vették.

„A meglátásom szerint Pami hűtőjében az egy olyan injekció, amit a cukorbetegek használnak... Bár ne legyen igazam”

– írta valaki, míg más reméli, hogy az idő majd igazolja a hírességet.

„Szerintem majd az idő igazolja. Ha stressztől fogyott, akkor lehet, egyszer könnyen visszakúsznak a kilók. Ha Saxenda, akkor azt folyamatosan használja majd. Anno, amikor nagy edzésekben volt, folyamatosan közvetített róla. Mivel most ilyen jellegű tartalmai nincsenek, így kétlem, hogy mozogna. Márpedig aki becsülettel próbál súlyt megtartani, az sportol. Szánalmasnak tartom, hogy mindenkit alaptalanul megvádoltok ilyen-olyan szerek használatával. Azért gondoljatok már bele abba, hogy milyen nehéz időszakon ment keresztül Pamela... A gyász, a stressz mind fogyaszt. Gondolkozzatok már!"

– fakadt ki egy másik netező.

A szóban forgó fotót ITT tudod megtekinteni!

Tisztázta a helyzetet

A Ripost megkereste a vádakkal kapcsolatban Hódi Pamelát is, aki a témától függetlenül sem szeretett volna nyilatkozni, ellenben a pletykák hallatán ledöbbent. Mint mondta, az ilyesfajta rágalmaknak nem szeretne teret adni, így megköszönve megkeresésünket nem kíván hozzászólni a témához. Reakciója természetesen érthető, hiszen amióta napvilágot látott ez a botrány, szinte minden vékonyabb hírességet megvádoltak a szer használatával...

Nem szeretnék nyilatkozni, az ilyen alaptalan vádakról pedig főleg nem. Egyébként senkinek sincs köze ahhoz, hogy másnak mi van a hűtőjében

– mondta a Ripostnak a sztáranyuka.