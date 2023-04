„Nem tudom, hogyan mondjam el a gyermekemnek” – gyászol Mága Zoltán

Isten veled, Barátom! Szavakban kifejezhetetlen mély gyászunk és fájdalmunk, amit családi barátunk, legkisebb gyermekem keresztapjának halála okoz. Egy olyan jólelkű embert veszítettünk el, aki emberségből, hivatástudatból és szeretetből is élenjáró volt, aki közéleti szerepvállalásaival is mindig, minden körülmények között az őszinteség és az önzetlenség példaképévé vált. Megszámlálhatatlan jótékonysági eseményen, egyéni akciókkal segítette a hátrányos helyzetben élő gyermekeket, iskolásokat. Régi barátságunk és családi jó kapcsolatunk megkoronázásának tekintem ma is, hogy a most ötéves Elizabeth lányom keresztapja lett. Bajkai István nemcsak keresztkomám, hanem jó barátom is volt. Bíztunk abban és mindennap imádkoztunk, hogy betegségéből felépüljön. István halálhíre most váratlanul ért, és letaglózott. Nem találom a szavakat, amellyel vigaszt nyújthatnék feleségének, Apolkának, és kislányának, Kincsőnek. Nem tudom, hogyan mondjam el gyermekemnek, hogy a keresztapja már az Angyalok között van. Könnyekkel küszködve mondok köszönetet minden együtt töltött pillanatért, a sok jóságért, amit kaphattam tőle, és emlékeimben örökké megőrzöm. Isten veled, drága keresztkomám, barátom, nyugodj békében!