Galambos Lajcsit az összeomlástól félti öccse, István

A családban nem kérdés, hogy itt vagyunk neki. A gyermekei és én is, ez természetes. A rácsok mögött azonban egyedül lesz, súlyosbítva azokkal az egészségi problémákkal, amik most előjöttek. Egyébként meg hatvanéves... ezek a gondok már akár a kora miatt is jöhettek, és persze a stressztől, amit az elmúlt években megélt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem féltem őt. Még akkor is féltem, ha tudom, hogy egy csodálatos személyiségű ember, akinek bizonyára nem sok konfliktusa lesz bent. Akkor is összeomolhat bent...