Ya Ou már készül lánya érkezésére, a Vörös Skorpiótól vett leckét

Közös edzéssel készültek a Prémium Médiaválogatott tagjai a 2023-as esztendő eseményeire. A csapat 2004-ben állt össze, azóta pedig folyamatosan járja az országot. A közel húsz év alatt megannyi híresség és sportoló öltötte magára az együttes mezét, köztük Feng Ya Ou is, aki Békefi Viktóriával év elején jelentette be, hogy nyáron megszületik első közös gyermekük.

Küzdősporttal készül lánya érkezésére Ya Ou Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.



Ráadásul kislányt várnak, így nem meglepő, hogy az énekes a küzdősportokat részesítette előnyben, edzőpartnereinek pedig a Vörös Skorpiót és edző-édesapját kérte fel.

Ugyan most csak játszottunk, de nem baj, hogyha az ember megtanul tudatosan mozogni. Azzal viccelődtünk, hogy amikor jönnek majd az udvarlók a kislányomhoz, akkor a garázsban bokszzsákkal és haverokkal várom majd őket, mint a filmes jelenetekben. Persze nem kell, hogy tettlegességig fajuljon a dolog, elég, ha nálam lesznek haverok és kicsikét én is zsákolgatok, így talán távol tartom azokat a fiúkat, akik nem gondolják komolyan a szándékot. De ez tényleg csak vicc, nyilván erre nem fog sor kerülni

– tette hozzá nevetve Ya Ou, aki nem most találkozott először a küzdősportokkal.

Gyerekkorában karatézott és wing tsun kungfuzott is Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

„Gyerekkoromban karatéztam és wing tsun kungfuztam is, ez azért most is látszott néhány mozdulatomon, valamint kick-box-edzésekre is jártam, azonban még nagyon kisgyerek voltam ekkor, mindegyiket legfeljebb egy évig űztem. Noha nagy szerelem volt a küzdősport, hamar kiderült, hogy a zenei vonal érdekel igazán” – szögezte le az énekes.

„Csaba és Csaba remek partnereim voltak ma. Konkrétan mindent megtanítottak. Azt mondták, hogy nagyon jól is megy, bár nyilván én ebből a szempontból szkeptikusabb vagyok magammal szemben” – reflektált a trénig tapasztalataira.

„Nagyon tehetséges, a hozzáállása kiemelkedő. Amit kértem tőle, mindent alázatosan megcsinált. Szívesen foglalkoznék vele a későbbiekben is, mert ilyen fiatalon bármire képes lehet még” – tette hozzá idősebb Tóth Csaba.

Nagyon tehetségesnek és alázatosnak találták az edzők, akik később is szívesen foglalkoznának vele Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

Ya Ou egyébként is szimpatizál a küzdősportokkal, így nem kizárt, hogy a későbbiekben is láthatjuk még a ringben.

„A küzdősportok közül a boksz mindenképpen jót tenne a kondimnak, már többször próbálkoztam vele. Egyrészt megtanulom használni a testemet, szabályosan ütni akár zsákkal, akár nélküle. Másrészt az edzéseken az ember természetesen nem utcai verekedésre készül, hanem arra, hogy úgy tartsa magát fitten, hogy közben meglegyen a biztonságérzet is, hogyha megy a családdal valamerre, adott esetben meg fogja tudni őket védeni. Ezek szerintem sokat számítanak. Nem kell a gyakorlatban használni, de mentálisan sokat ad, ha tudod, hogyan kellene megvédened magad” – zárta gondolatait a Prémium Médiaválogatott tagja.