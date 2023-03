Elképesztően dögös Király Viktor felesége: anyaszült meztelenül állt ki a teraszra

Küzdelmes úton jár Király Viktor és felesége, hiszen minden erejükkel azért harcolnak, hogy megmentsék válságba jutott házasságukat. A sztárpár rajongói is aggódva figyelik az eseményeket, hiszen az utóbbi napokban több jel is arra mutatott, hogy sikerült kimászniuk abból a bizonyos hullámvölgyből, ám Viktor ezt elsőkézből cáfolta meg. Elmondása szerint továbbra is vannak nehézségeik, de a kisfiuk érdekében ezeken igyekeznek túllendülni, s minél több közös programon részt venni. Mindemellett az is feltűnhetett sokaknak, hogy az énekes előszeretettel kedveskedik feleségének, legyen szó egy aranyos bókról Anita egyik fotója alatt, vagy éppen egy meglepetésbuliról.

Fotó: Bánkúti Sándor

A csinos édesanya a hétvégét egy wellnesshotelben töltötte, ahol egy merész fotó is készült róla, amin meztelen testét csak egy takaró fedi, miközben a gyönyörű tájat nézi.

Azonban többekben felvetődött a kérdés, hogy ki lehet a képek rejtélyes készítője, hiszen Király Viktor Instagram-története szerint ő hétvégén dolgozott.