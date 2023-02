Újabb sokk előtt áll Vilmos herceg: elárulja Diana titkait rákos beteg barátja

Paul Burrell január végén jelentette be, hogy prosztatarákban szenved - a hír megrázta Diana hercegnő rajongóit, ugyanis a férfi nemcsak hű inasa volt Vilmos és Harry édesanyjának, hanem bizalmas barátja is. Ennél a helyzeténél fogva számtalan olyan titkot ismert a hercegnővel kapcsolatban, amit még a környezete sem sejthetett. Burrell most arra készül, hogy ezeket a titkokat elárulja Vilmosnak és Harry-nek - írja a Daily Mail.

Fotó: AFP

Burrellt nemsokára műteni fogják, ezért ébredt rá: a fiúknak meg kell ismerniük anyjuk rejtett oldalát is, mielőtt "már túl késő lenne". Az inas elmondása szerint a titkok közt van nem egy mocskos és fájó is, de úgy érzi, Di fiainak mindenről tudniuk kell. Azt is hozzátette: úgy érzi, ezek a vallomások újra közel hozhatják egymáshoz a testvéreket, aminek szerinte Diana is kifejezetten örülne. Burrell úgy érzi, az ő felelőssége is, hogy elsimítsa Vilmos és Harry egyre eldurvuló konfliktusát, hiszen anyjuk jó barátjaként tartozik ennyivel a nő emlékének.