Úton a világhírnév felé: az Exatlon bombázójáról cikkeznek a külföldi újságok

Alig két évvel előtt Szabó Franciska szinte üres zsebekkel, de hatalmas álmokkal érkezett Amerikába, s akkor valószínűleg még ő sem hitte el igazán, hogy világhírnévre is szert tehet. A dögös Bajnok pankrátorként kezdte meg a pályafutását a tengerentúlon, majd helyi pofonosztóként is szerepelt versenyeken. Most pedig az angol sajtó figyelmét is felkeltette...

Szabó Franciska óriási sikereket ér el Amerikában Fotó: TV2

Külföldön cikkeznek róla

Már nem csak a magyarok olvashatnak Franciska sikeréről, Amerika mellett az Egyesült Királyságban is téma az Exatlon egykori sztárja. A The Sun napilap sportrovatában harc közben láthatunk egy képet róla, a szerző pedig azt is megemlíti, hogy „A magyar hurrikán” tarolt az LFC ligában (Lingerie Fighting Championships) Las Vegasban. Arról nem is beszélve, hogy Franci tökéletes idomaitól is elájulnak külföldön, ami nem is csoda, hiszen rendszerint aprócska és lenge ruhákban lép a ringbe.

A szerelem is rátalált

Francinak nemcsak a karrierje hasít Amerikában, de végre a magánéletében is kiteljesedhetett. A magyar amazonnak eddig nem volt túl sok szerencséje a szerelemben, tavaly azonban megtalálta a nagy ő-t. Igaz, kellett hozzá némi boszorkányság...

„Az utolsó komoly kapcsolatom évekkel ezelőtt véget ért, azóta csak rövid, pár hetes viszonyaim voltak. Mindig azért szakítottam, mert megcsaltak, becsaptak, összetörték a lelkem a férfiak. Bezárkóztam, de azért két éve tettem egy utolsó próbát, boszorkánykodtam kicsit. Papírra vetettem álmaim pasiját, minden részletet leírtam, hogy milyen legyen, gyertyát égettem felette, imába is foglaltam, és most érkezett meg Dominik személyében” – mesélte a Borsnak korábban Franciska, hozzátéve: Dominikkal egyforma az értékrendjük, a gondolkodásuk, így nem csoda, hogy már arról beszélnek, hogy együtt akarják leélni az életüket. Nem mellesleg a családalapítás is jöhet lassan...