Kovács Kati terápiára kényszerült: nem érez ízeket és szagokat

Az énekesnő egy percig sem habozott az oltások ellen. Kovács Kati azt vallja, ő maga a bizonyíték arra, hogy a koronavírus elleni oltások hatásosak.

"Magam vagyok a bizonyíték arra, hogy a védőoltás hatásos. Egy napig voltak enyhe tüneteim, gyengélkedtem kicsit, és a tesztem is csak azon a napon volt pozitív" – kezdte a Blikknek Kovács Kati.

Fotó: Nagy Zoltán



"Akkor már negatív volt a tesztem, és nem is éreztem magam rosszul. Még akkor is gondolkodtam rajta, hogy elmenjek-e az esti fellépésre, de hatszáz ember várt rám, és én nem akartam őket cserben hagyni. Bár a torkom még nem volt az igazi, kicsit köhögtem is, a közönség utólag azt mondta, ezt észre sem lehetett venni. Azóta teljesen jól érzem magam, viszont a szagokat és az ízeket nem érzem. Ez elég kellemetlen, mert egyébként sem fordítok nagy figyelmet az étkezésre, és most még élvezni se tudom. Szakemberhez fordultam, aki megpróbálja visszahozni a szaglásomat és az ízlelésemet, bízom benne, hogy sikeres lesz a terápia. Kicsit fáradékonyabb is vagyok, de ezt betudom annak, hogy tél van, és ilyenkor nem mozgok annyit, mint amire igényem lenne" - mesélte az énekesnő a Blikknek.