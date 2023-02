„Aki ezt elhiszi, az olyan okos, mint egy ebihal" - G.w.M reagált a szakításukról szóló pletykákra

Félreérthetetlen módon adta a nagyvilág számára Kulcsár Edina és G.w.M: a kapcsolatuk töretlen, nagyon boldogok együtt!

A magyarázkodásra azért volt szükség, mert a napokban szárnyra kelt a hír, miszerint hatalmas szerelmük lángja kialudt. A kommentelők azután jutottak erre a következtetésre, hogy Edina Valentin-napon G.w.M nélkül, csak a gyermekeivel fotózkodott, a képhez pedig ezt a szöveget mellékelte: „az összes szerelmem egy helyen"

Ráadásul G.w.M új dalának szövege is csak tetézte a bizonytalan helyzetet - írja a Bors.

Kiderült, mindez csak félreértés, a kapcsolatukra túlzottan kiélezetten figyelő kommentelők fantáziájának szüleménye.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a sztárpár külön-külön fejtette ki a véleményét a híresztelések igazságtartalmát illetően.

Ők lepődtek meg a legjobban a szakításukról szóló híreken. Fotó: TV2

„NEM IGAZ! Sajnálom, hogy ezt kell most írnom, hiszen tudom, hogy sokan örülnének ha a hír igaz lenne, hogy legyen továbbra is valamin csámcsogni, de nem tudok sem most, sem pedig a jövőre nézve ilyet ígérni. Megtaláltuk egymás oldalán a boldogságot és pont. (...) Én azt írtam, hogy EGY HELYEN, nem azt, hogy EGY KÉPEN. (…) 100 szónak is egy a vége! Mi nagyon boldogok vagyunk továbbra is egymás oldalán és alig várjuk, hogy a kislányunk születésével hivatalosan is egy család legyünk!”– szögezte le a várandós ex-szépségkirálynő a közösségi oldalain, miközben Márk Instagram Storyban részletezte, nyomdafestéket nemigen tűrő szavakkal az ő nézőpontját:

„Hogy mi szakítottunk? Ez egy akkor nagy orbitális hülyeség, mint az összes többi f*szság, amivel folyamatosan próbáltok lejáratni minket."