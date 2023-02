Berki Mazsi tiszta vizet öntött a pohárba: „Mindvégig hűséges voltam Krisztiánhoz!”

Már több ízben is foglalkoztunk azzal, hogy Berki Mazsi tavaly szeptemberben lebukott: romantikus kapcsolatot ápol elhunyt férje volt üzlettársával. Sőt, a pletykák szerint a férfival sokkal korábban, már Berki Krisztián mellett kezdődött a viszonya. Az özvegy most jutott el oda, hogy tisztázza a dolgokat.

A Bors foglalta össze az eseményeket. Írásukban emlékeztetnek, hogy május 6-án lesz egy éve, hogy elhunyt Berki Krisztián.

Özvegye azonban nem szomorkodott sokáig: alig három hónappal a temetés után már arról beszéltek, hogy újra rátalált a szerelem Mazsira.

Ezt arra alapozták, hogy egy nyilvános rendezvényen Nádai Anikó egykori párjával, Kovács Dániel Richárddal jelent meg. Az özvegy akkor még cáfolta a hírt, és azt állította: a férfi csak egy régi családi ismerős, és semmilyen szerelmi szál nem köti őket össze. Ezt vagy elhisszük, vagy nem, az mindenesetre biztos, hogy sokakat zavart az özvegy viselkedése, a közösségi oldalairól ugyanis azt jött le, hogy elég hamar véget ért nála a gyász időszaka.

A Bors szerint ez szeptemberben be is bizonyosodott, kiderült ugyanis, hogy új választottja nem más, mint elhunyt férje egykori üzlettársa. Mazsi a kecskeméti férfit a nyilvánosság előtt azóta sem vállalta fel, ennek ellenére már számos közös fotó került napvilágra a párról. Teljesen érthető okokból sokan úgy vélik, hogy a Zoltánnal való kapcsolata már Krisztián mellett is megvolt. Az özvegy egészen idáig nem kívánt a témában kapcsolatban nyilatkozni, most azonban megtörte a csendet.

A jó Isten a tanúm arra, hogy mindvégig hűséges voltam a néhai férjemhez, és ahogy Krisztián mondaná: még csak gondolatban sem csaltam meg őt. Egy hónapot adtam magamnak a gyászra, amit – bárhogy próbáltam elkerülni – rajtam keresztül a kislányom is megélt. Emma egy-két hónapra meg is állt a fejlődésben. Miatta sem élhetek a múltban, neki boldog anyukára van szüksége, és azt gondolom, nem bűn, ha szeretnék még az lenni

Az asszony azt egyébként sosem tagadta, hogy férjével voltak problémáik, melyről többször beszéltek is.