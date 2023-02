Berki Mazsit SMS-ek buktatták le

Egy ismerős azt állítja, Berki Krisztián a halála előtt már gyanakodott arra, hogy egy másik férfi udvarol a feleségének. Mint ismert, Mazsira a tragédia óta rátalált a boldogság, legutóbb Krisztián kedvenc helyén kapták le az új pasijával.

"A halála előtt Krisztián már hetek óta gyanakodott, nagyon maga alatt volt, mert a húsvétot sem töltötték együtt a feleségével. Talált is SMS-eket, amiket lefotózott, és megmutatta nekem a konditeremben. Szinte biztos volt abban, hogy Mazsi melyik hotelben randizik, ráadásul kicsi a világ, egy ismerős látta is őket. Krisztián oda is telefonált a szállodába, de lerázták. Hívott, hogy vigyem le, de nem értem rá, és megmondom őszintén, nem bírom ezeket a szakítós, megcsalásos szitukat. Szerintem az ilyesmi csak két emberre tartozik" - nyilatkozta a hot! magazinnak a neve elhallgatását kérő ismerős.

De volt még pár furcsa balhé. Egyszer vidéken voltak, ahonnan Kisztiánnak vonattal kellett feljönnie, mert úgy összevesztek, hogy Mazsi autóba ült, és otthagyta. Nem ítélek el senkit, mert az éremnek mindig két oldala van, Krisztiánnal sem lehetett könnyű együtt élni, és olyan is van, hogy kihűl a szerelem. De jobb lett volna mindenkinek, ha nyílt lapokkal játszanak. Akkor senki nem feszengene ebben a helyzetben, senki nem mutogatna Mazsira

- tette hozzá az ismerős.