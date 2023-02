Amikor kínozza a fájdalom, sérvkötőt visel a magyar színésznő

Szerda este egy kisebb összejövetelen Madár Vera is felköszöntötte Marcellinát 70. születésnapja alkalmából.

Hogy mennyi? Bárki, aki a szaxofonos-énekesnőre gondol, nem hiszi el, hogy már a hetedik x-et ünnepli, hiszen energikus, állandóan vidám, karcsú és az arcán sem látszik az idő múlása.

A színésznő szerint részben a genetika lehet ennek az oka és persze a sport, amivel lelkileg és testileg is karbantartja magát Marcellina.

Madár Vera viszont épp, hogy túl van a negyvenen, de a Metropolnak elárulta, tudatosan tartja karban magát, hogy ha majd ő lesz idősebb, jó formában legyen. Az is kiderült, hogy egy kislánykori hátbántalom miatt időnként nehezebben megy neki a mozgás.

„Igyekszem odafigyelni az étkezésemre: minél több rostot, ásványi anyagot, vitaminokat fogyasztok, amik hosszú távon, gondolom, segítenek egészségesebbnek maradni. Próbálok a sportolásra is odafigyelni, bár a gerincem néha rendetlenkedik tizennyolc éves korom óta. Ez azt jelenti, hogyha bekattan, beáll, akkor nagyon nehéz mozogni, nem hogy sportolni, de megpróbálok nem foglalkozni vele” – mondta a színésznő, aki nem tudja pontosan, hogy lumbágó vagy porckorongsérv miatt gyötri újra és újra a fájdalom, de az évek folyamán már megtanult ezzel élni.

„Van sérvkötőm, amit csak nagyon ritkán hordok. Csak akkor, ha tényleg nagyon muszáj, és olyankor apró mozdulatokat végzek. Vannak persze olyan sportok, amikbe már bele sem kezdek, mert tudom, hogy hiába melegítek be, megtörténhet a baj. Az úszás és a jóga viszont nagyon jót tesz” – árulta el Madár Vera, aki bizony tetőtől talpig igazi nő, így nincs senki és semmi, még a gerincfájdalom sem veheti rá, hogy sportcipőre váltson.

„A családom nőtagjai mind nagybetűs Nők voltak, és ezen az életkoruk sem változtatott. Szerencsére anyukám, a nagymamám és a dédim is olyan férfit talált, aki mellett lehettek nők, és most már én is. Csak a sportoláshoz veszek fel lapos sarkút, még a közértben is tűsarkúban cipelem az ásványvizes flakonokat vagy a mosóport, megszoktam. Imádom a cipőket, gyűjteményem van belőlük otthon” – mesélte lelkesen a színésznő.