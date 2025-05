Rossz hírt kapott a Dárdai család, nagy veszély fenyeget Berlinben

Dárdai Pál már több mint 28 éve szolgálja a Hertha BSC-t, ott nevelkedtek a fiai is (a két idősebb most is a csapatot erősíti). A berlini futballklub Bundesliga-meccsrekordere aggodalommal értesülhetett a Berlin-Live híréről: eszerint veszélyben lehet a Hertha klublicence. Fennáll a lehetősége annak, hogy a 2023-as kiesés után a német másodosztály derékhadában ragadt csapatot anyagi gondjai miatt nyáron még onnan is visszasorolhatják az amatőrök közé.

Fájhat Dárdai Pál feje, borotvaélen táncol az eladósodott Hertha, és ez a fiait is érintheti / Fotó: picture alliance

Az egyaránt magyar válogatott Dárdai Mártont és Dárdai Palkót foglalkoztató Hertha éppen azért esett ki a Bundesliga élvonalából, mert a vezetők évekig szórták a befektetők pénzét. Noha tavalyelőtt meghúzták a nadrágszíjat és az addigi méregdrága igazolások helyett visszatértek a „berlini útra” – azaz fiatal, javarészt saját nevelésű futballistákból építenek csapatot –, máig nyögik a korábbi felelőtlen gazdálkodás terheit. A helyi portál úgy tudja, hogy egy 40 millió eurós (16,2 milliárd forint) tétel kifizetése lenne esedékes idén novemberben. Egyelőre nem sikerült átütemezni az óriási adósság kifizetését, és erősen kétséges, hogy sikerülhet-e időben törleszteni a summát. Ezért a Német Labdarúgóliga (DFL) első körben megtagadta a következő szezonra vonatkozó másodosztályú klublicencet a Herthától, ami nélkül visszasorolás várhat a klubra.

Dárdai Márton is eladó?

Az már most biztos, hogy az áhított visszajutástól tavaly (még Dárdai Pál harmadik vezetőedzői időszaka) után idén még távolabb került Hertha nyáron újabb erősségeit lesz kénytelen eladni. Az egykori Dárdai-felfedezett algériai szupertehetség, a Leverkusenhez már aláírt Ibrahim Maza 12 millió eurót (4,9 milliárd forint) hoz a konyhára, de az élvonalba kerülhet például Fabian Reese, Derry Scherhant és a magyar válogatott Dárdai Márton is. Utóbbit a Bild szerint pár millió eurós kivásárlási árért engedhetik el a szerződése alapján.