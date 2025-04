Szoboszlai Dominik végre elárulta, ezek voltak a legnagyobbak

Hosszabb interjút adott két meccs között Angliában Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar labdarúgója Takes from the Terrace csatornának beszélt a bajnoki címről, a kedvenc góljairól és a sok vitát kiváltó hajáról is. Természetesen a legfontosabb az első téma, a Pool ugyanis heteken belül, vagy akár már most vasárnap is aranyérmes lehet a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik már vasárnap bajnok lehet Angliában Fotó: Getty Images

A Vörösök jelenleg 13 ponttal előzik meg a második helyezett Arsenalt, hat fordulóval a vége előtt ez bizony tetemes előny. Ezt a magyar játékos is tudja, de nem akar előre inni a medve bőrére.

Vasárnap a Leicester ellen játszunk idegenben, erre koncentrálunk. De hazudnék, ha nem gondolnánk a bajnoki címre, ez is téma közöttünk

- mondta Szoboszlai, aki vasárnap úgy ünnepelhet, hogy ha az Arsenal kikap, ők pedig nyernek.

Szoboszlai és Puskás-díj

Az interjúban szóba került Puskás Ferenc, s a róla elnevezett, legszebb gólnak járó Puskás-díj is. Szoboszlai Dominik szerint erre nincs recept, de azt elmondta, neki melyek a kedvenc találatai.

Természetesen nagyon szeretném egyszer megnyerni a Puskás-díjat is. Bár néha engem is meglep, hogy mit választanak. Mindenesetre próbálkozom

- mondta a középpályás, aki kiemelte, 2020-ban a törökök ellen lőtt szabadrúgása a válogatottban, valamint a Leicester ellen Ligakupa-meccsen szerzett bombagólja a két kedvence.

Az interjúban Szoboszlai beszélt a sok szurkolót megosztó hajáról. Szerinte a genetikának és a szüleinek köszönheti a dús frizurát, amit csak vízzel kezel, illetve újabban hajpánttal fog össze.