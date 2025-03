Hetek óta szenved az RB Leipzig a német bajnokságban. Gulácsi Péter és Orbán Willi együttese négy meccse nyeretlen, ráadásul csak a hatodik helyen állnak. A Bundesligából a jelen állás szerint csak az első négy jut a Bajnokok Ligája következő kiírásába, így ezért is izgulniuk kell a Bikáknak. A BL nélkül akár 70 millió eurót (28 milliárd forintot) is elbukhat a Lipcse. Vészmegoldásként már azon gondolkoznak a vezetők, hogy a bevétel nélkül eladja a legjobbját a klub. Pedig a holland Xavi Simonst csak télen vásárolták meg véglegesen.

Xavi Simons 2023 nyarától Gulácsi Péter csapattársa Fotó: Maja Hitij

A holland válogatott Simons 2023 nyarán a Paris Saint-Germain kölcsönjátékosaként érkezett Lipcsébe. Rögtön a gárda vezére lett, így tavaly decemberben 50 millió euróért (20 milliárd forint) végleg megvásárolták őt. Az utóbbi időben azonban a csapat mellett ő is adós a jó formával, főleg azt hiányolják tőle, hogy meccseket döntsön el. Ettől függetlenül hosszabb távon számolnának vele, a Sport Bild értesülése szerint a gárda leendő Puma-mezét is vele reklámoznák majd elsőként. Ettől függetlenül szóba került, hogy nyáron akár el is adhatják. A hírek szerint 80 millió eurót (32 milliárd forintot) biztosan kapnának érte, ez pedig ideális összeg lenne, ha a csapat lemaradna a BL-ről.

Rangadó vár Gulácsiékra

A gárda szombaton a BL-negyeddöntős Dortmund ellen nyerhet hosszú idő után először. A Lipcse hazai meccse 18.30-kor kezdődik, Magyarországon a Match4 közvetíti.