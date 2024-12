A feltörekvő fiatal magyar edzőgeneráció egyik legtehetségesebb tagjával készített intejút a Magyar Nemzet. Erős Gábor korábban Kisvárdán, majd Budafokon is megcsillantotta a képességeit, most pedig az NB II-ben feljutást jelentő helyen telel az általa irányított Kazincbarcika. A beszélgetés során szóba kerültek többek között a játékos-pályafutása főbb állomásai, a Fradi-beli csapattársából lett kollégája, Lipcsei Péter elismerő szavai, a fiatal edzők lehetőségei, sőt az is, hogy a magyaron kívül négy nyelvet is elsajátított.

Erős Gábor fokozatosan lépked előre a karrierjében, később külföldön is edzősködne / Fotó: Kurucz Árpád

Erős a kazincbarcikai remekléssel kapcsolatban elmondta: a szezon előtt a biztos bennmaradás volt a céljuk, és az, hogy a fiatal labdarúgóknak megadják a fejlődésükhöz szükséges mennyiségű játékpercet.

Erős Gábor: "Csoda lenne, ha feljutnánk"

– Persze így, hogy a második helyen állunk tizenöt forduló után egy ponttal lemaradva az elsőtől, nyilván megjöhet evés közben az étvágy, de szerintem a realitás talaján kell maradnunk, kimondva, hogy csoda lenne, ha feljutnánk az élvonalba – tette hozzá.

A 44 éves futballszakember szerint a klubvezetőknek jobban kéne hinniük a magyar edzőkben:

– Többet kínálna, ha a klubvezetők jobban elhinnék a magyar edzőkről, hogy ők is tudnak a megfelelő szinten dolgozni. Kevesen lesznek az egyik napról a másikra sikeresek, több türelemre lenne szükség, mert nem vagyunk rosszabbak a külföldieknél. Ez azt jelenti, hogy ha egy vezető látja a minden nap elvégzett munkát, és az jó, akkor időt kellene adni ahhoz, hogy annak meglegyen a gyümölcse, a pillanatnyi eredmény ugyanis sok külső tényezőn is múlhat.

Korábbi Fradi-beli játékostársából lett kollégája és barátja, Lipcsei Péter elismerő szavakkal beszélt Erős Gáborról, aki így reagált:

– Nagyon szeretem és tisztelem őt. Ugyanabban az osztályban edzősködünk, rendszeresen küldünk egymásnak felvételeket meccsekről, nem tagadjuk meg a segítséget, és ennek a gyökere a kölcsönös tiszteletben található. Ez remek visszajelzés, mert ha egy Lipcsei Péter ezt mondja, akkor ez nemcsak a barátságnak szól, hanem így is gondolja – mondta a kazincbarcikai tréner a Magyar Nemzetnek.