Még ma is a múltat idézi fel a família, elvégre Böde Dániel gyermekkorában a nála négy évvel idősebb bátyja, István társaságában rendszeresen a szülei kertjében futballozott, és ehhez a szokásukhoz ragaszkodnak.

Böde Dániel (jobbra) 38 évesen is kiemelkedő teljesítményt nyújt az NB I-ben

- Játék közben a srácokra jellemző módon klasszis labdarúgók nevét választották maguknak, Dani mindig az argentin Gabriel Batistuta volt - nyilatkozta a Metropolnak a két Böde-fiú édesapja, István. - A fiam máig az FC Barcelona rajongója, a bolgár Hriszto Sztoicskovért is rajongott.

Böde úr játszani ugyan már nem áll be fiai és unokái közé, de kezébe veszi a sípot, és játékvezetőként dirigál.

- Nagyobbik unokám, a 13 éves Danika a Paks U13-as együttesében gólkirály, ügyes csatár, és úgy látom, öccse, a 8 esztendős Gergő rajta is túltehet majd, mert kemény védő. Szintén a paksiak tréningjeit látogatja - tudatta Böde István, majd felemlegette: mennyire büszke volt a november 3-i Paks-Diósgyőr (3-4) NB I-s meccsre, amelyen Dani fia két gólt, a 150. és a 151. találatát lőtte.

- Most már 153-nál tart, talán ebben a bajnokságban meglesz a százhatvanadik is. Az emlegetett Diósgyőr elleni bajnokin a fiam és az unokám összeölelkezett az alapvonalon, tudniillik Danika volt az egyik labdaszedő. Ez a szokás megmarad, hiszen a fiam felvillanyozva futballozik, ha tudja, hogy a nagyobbik fia árgus szemmel figyeli a mozgását. Nem kizárt, hogy majd Gergő is az alapvonal mögé áll labdát szedni.

Böde Dániel még egy évet vállalhat

Böde István úgy vélte, a fia örökös örömforrása a labdarúgás. Ha edzője, Bognár György, illetve a paksi klubvezetés fantáziát lát a játékában, további egy idényre kaphat szerződést.

- Most, 38 évesen még mindig megüti az élvonalbeli tudásszintet, ha viszont másként alakul, a megyei bajnokságban, a Madocsában folytatja. Egyébként sportszerűségére jellemző, hogy október 19-én Debrecenben a Paks által megnyert 5-0-s bajnokin a 76. percben átengedte a 11-es rúgás jogát Ötvös Bencének.

Amikor azt kérdeztük, mi lehet a sikeres pályafutás titka, Böde-papa rávágta: