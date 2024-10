Nem kertelt a Fradi edzője, kimondta, amit mindenki hallani akart

Két vereséggel kezdte a Ferencváros az Európa-liga főtábláját. Az Anderlecht otthonában és itthon a Tottenham ellen is az ellenfél győzött 2-1-re. Folytatás csütörtökön a Nice ellen (18.45, M4 Sport), amikor már pontot, vagy pontokat szeretne szerezni a zöld-fehér együttes. Pascal Jansen, a Fradi vezetőedzője a meccs előtt elmondta, nem szabad lemondaniuk a továbbjutásról.

A Fradi edzője fontos meccsre készül Fotó: Koncz Márton

A holland szakember elmondta, a hátralévő hat meccsen hány pont kell csapatától.

A realitás az, hogy két meccsből kettőt elveszítettünk, hiába voltak szoros mérkőzések. Még van hat találkozó, a célunk az, hogy az alapszakasz után további mérkőzéseket játszhassunk. Ha megnézzük a matematikát, akkor 10-12 pont kellene legalább a továbbjutáshoz a kieséses szakaszba, ezen dolgozunk

– mondta a meccs előtt Pascal Jansen, aki szerint az eddigi meccsekből tanult a gárda.

"Bár január végéig még hat meccsünk van az Európa Ligában, most egy nagyon fontos találkozó előtt állunk. Az előző két szoros vereség során több leckét is meg kellett tanulnunk, most pedig egy jó francia csapattal állunk szemben, meg szeretnénk mutatni, hogy többre vagyunk képesek a nemzetközi porondon."

Játszhat a Fradi középpályása

A Ferencváros legutóbbi bajnokiján, a Fehérvár ellen súlyosnak tűnő sérülést szenvedett Habib Maiga. Az elefántcsontpari középpályást le is kellett cserélni, de az orvosi kivizsgálások után már szerdán edzhetett is.

A Fradi az Európa-ligában azért harcol, hogy a 36 csapatos főtáblán a legjobb 24-ben legyen.

