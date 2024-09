Szoboszlai Dominik bevallotta, ezt tette velük az óriási pofon

Komoly helyzetekig jutott a magyar labdarúgó-válogatott Bosznia-Hercegovina ellen, gólt azonban nem tudtak szerezni Varga Barnabásék, így a találkozó 0-0-s döntetlennel ért véget. A kissé csalódást keltő döntetlen után a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik összegzett.

Szoboszlai Dominik kapufáig jutott a bosnyákok ellen Fotó: Csudai Sándor

Őszintén megmondva büszke vagyok a csapatra, hogy egy ilyen 5-0 után megmutattuk a valódi énünket itthon. Olyan volt, mint hárman álltak volna a kapuban annyira jó volt a kapusuk. Csak büszke tudok lenni a csapatra

- nyilatkozta Szoboszlai Dominik, aki aztán a részletekre is kitért.

- Sokkal szervezettebbek voltunk, betartottuk a távolságokat, az utasításokat. Nem tudok szomorú lenni, elindultunk egy jó irányba, és így jönni fog a szerencse is. Az egész csapat lejött a földre, 14 veretlen meccs után kicsit felszálltunk. Ezzel a futómunkával, ezzel az akarással, hogy mindenki védekezett, ez megmutatja azt, hogy jó irányba tartunk. Egy 4-0-s angolok elleni vereség után is fel tudtunk állni, remélem most is ez következik.

A magyar válogatott egy hónap múlva, október 11-én Hollandia ellen folytatja a szereplését a Nemzetek Ligájában, majd október 14-én a bosnyákokhoz utazik.