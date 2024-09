„Majdnem megsüketültem” – hónapokra lelép a Fradi válogatott sportolója

Furcsa nyilatkozatot tett az olimpia után Vályi Vanda, a magyar női vízilabda-válogatott játékosa. A csapat éremért ment Párizsba, végül ötödik lett. A Fradi pólósa ezután beszélt arról, most lezár egy húszéves pályafutást. Szavai azért is döbbentettek meg mindenkit, mert Vanda az olimpián töltötte be a 25. életévétét. Később tisztázta a szituációt, elmondta, vesz egy nagy levegőt és szünetet tart.

Vályi Vanda, a Fradi pólósa szünetet kért Fotó: Adam Molnar

Vályi most a Fradi honlapjának nyilatkozott arról, régóta tervben volt az, hogy az egészségére való tekintettel szünetet tart. Mint elmesélte, az utóbbi években folyamatosan kisebb-nagyobb sérülései voltak. Ezért is döntötte el, bármi történik az olimpián, azt követően szünetet kér a klubjától.

Az utóbbi két-három évben sajnos nem volt olyan szezon, amit betegség, vagy sérülés nélkül megúsztam volna. Tavaly a fukuokai világbajnokság előtt másfél hétig nem tudtam vízben edzeni, mert olyan középfülgyulladásom volt, hogy kis túlzással majdnem megsüketültem. Idén az eindhoveni Európa-bajnokság előtt voltak vállproblémáim, amivel már másfél éve küzdök. A dohai vb előtt közvetlenül úgy ellőtték a könyökömet, hogy alig tudtam normálisan kapura lőni

– mondta Vályi, aki egy év alatt négy világversenyen vett részt a csapattal. Tervét már tavaly egyeztette a klubvezetéssel.

– Nyilván ez egy nehéz helyzet, de a döntésemben a klub az elejétől kezdve támogatott. Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök abszolút segítőkész volt, és megértette, amikor tavaly ősszel leültünk, és elmondtam neki, hogy bármi lesz az olimpián, nekem muszáj utána pihennem az egészségem miatt.

Tanulni akar a Fradi pólósa

Vályi Vanda kitért arra, a civil életben is helyt akar állni, erre most lesz ideje.

Szeretnék a tanulmányaimra is összpontosítani, szeretnék mérnök lenni, és utána, amennyiben az egészségem engedi, és el tudom érni ezt a fizikális állapotot, akkor beszélhetünk a folytatásról. Ez most azzal jár, hogy kihagyom az első fél szezont, és feltehetően csak januárban fogok tudni először edzésre menni

– mondta a válogatott játékos.