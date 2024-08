Szoboszlairól döntenek Liverpoolban; legendák reagáltak a botrányra

Sok minden eldől a következő napokban, hetekben a Liverpool futballcsapatánál, ami Szoboszlai Dominik jövőjét is nagyban befolyásolhatja. Az amerikai túrájáról hazatért angol sztárklub keddtől tréningezik együtt teljes létszámban, hiszen az Európa-bajnokságon és a Copa Américán legtovább érdekelt játékosok is befejezték a nyaralásukat és munkára jelentkeztek. Az új vezetőedző, Arne Slot és a sportigazgató Richard Hughes most döntheti el, hogy az augusztus 30-án záruló átigazolási szezonban kikkel erősítik meg a csapatot. Az is vastagon benne van a pakliban, hogy Szoboszlai riválist kap.

Fotó: NurPhoto via AFP

Korábbi munkahelyéről csalogat el játékosokat Dejan Sztankovics, a Ferencváros focicsapatának korábbi edzője. A Szpartak Moszva trénere első körben Marquinhost szerette volna nagyon megkaparintani, és végül sikerrel járt. A brazil szélsőért 5 millió eurót (1,9 milliárd forint) fizetett az orosz együttes, a 24 éves futballista már debütált is az orosz élvonalban, a FK Krilja Szovjetov Szamara ellen 3-0-ra megnyert összecsapáson egy félidőt játszott csereként. Marquinhos után azonban még egy játékost áthozni a szerb edző, Myenty Abena hamarosan követheti Marquinhos útját.

Sztankovics nyolc hónapih irányította a Fradi Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Drámai meccsen verte a magyar férfi vízilabda-válogatott Olaszországot az olimpia negyeddöntőjében. Egy vétlen ütést a bírók szándékosnak láttak, ezért egy olaszt végleg kiállítottak, az olaszok pedig négy percre emberhátrányba kerültek. A magyar póló legendái elmondták véleményüket az esetről.

Folyamatosan próbálják népszerűsíteni a sportágunkat, de ez az eset hosszú ideig megmarad mindenki emlékezetében. Adva van két remek, kiválóan felkészült pólóválogatott, ugyanakkor a pulpituson ülnek jó páran, akiktől lassan pólós és szakvezető egyaránt fél...

- mondta Faragó Tamás a Metropolnak.

