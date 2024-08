Most dől el Szoboszlai jövője: új nagyágyút venne a Liverpool, Arne Slot is elismerte

Sok minden eldől a következő napokban, hetekben a Liverpool futballcsapatánál, ami Szoboszlai Dominik jövőjét is nagyban befolyásolhatja. Az amerikai túrájáról hazatért angol sztárklub keddtől tréningezik együtt teljes létszámban, hiszen az Európa-bajnokságon és a Copa Américán legtovább érdekelt játékosok is befejezték a nyaralásukat és munkára jelentkeztek. Az új vezetőedző, Arne Slot és a sportigazgató Richard Hughes most döntheti el, hogy az augusztus 30-án záruló átigazolási szezonban kikkel erősítik meg a csapatot. Az is vastagon benne van a pakliban, hogy Szoboszlai riválist kap.

Szoboszlai Dominik (balra) és Arne Slot: a holland edző rövidesen még több középpályás közül válogathat? (Fotó: Icon Sportswire)

A holland tréner szavaiból kitűnik, hogy Szoboszlai Dominik is kaphat új és erős vetélytársat az új szezonra. Elmondása szerint nem csak egy-egy posztra, de minden csapatrészbe figyelnek kiszemelteket.

„Egy Liverpoolhoz hasonló klub mindig nyitva tartja a szemét, hogy lássa a kínálkozó lehetőségeket az erősítésre. Mi is így teszünk. Ez nem szorítkozik egy pozícióra, folyamatosan értékeljük a csapatot, hogy mit tudunk és mit kell tennünk. Nagyon magas a léc az új igazolások számára, hiszen annyi jó játékosunk van. Nem könnyű olyanokat találni, akik megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Aztán megegyezésre is kell jutnunk velük. Richard keményen dolgozik ezen, meglátjuk, mi sül ki ebből” – mondta Arne Slot.

Vagyis hiába sürgetik őket türelmetlenül az új igazolásokat váró szurkolók, csak valódi erősítést jelentő, magas minőséget képviselő labdarúgókban gondolkodnak. Igaz ez főleg a középpályára: tavaly nyáron éppen ezt a sorát cserélte le szinte teljes egészében a Liverpool.

Szoboszlai Dominik és a társai

Akkor a magyar klasszis volt a legdrágább vétel – 70 millió euróét (27 milliárd forint) vásárolták ki a lipcsei szerződéséből –, de további, összesen 102 millió euróba (40 milliárd forint) fájt az argentin világbajnok Alexis Mac Allister, a holland Ryan Granvenberch és a japán Endo Vataru megszerzése. Csakhogy egy évvel ezelőtt még többen (Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, James Milner és Alex Oxlade-Chamberlain) távoztak ebből a csapatrészből, ahonnan most még a folyvást sérült Thiago Alcantara is visszavonult.