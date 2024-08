Lisztes Krisztiánt ismerős helyre adja kölcsön az Eintracht Frankfurt

A fölényesen megnyert (4-1) braunschweigi Német Kupa-meccs egyik veszteseként ír a helyi sajtó Lisztes Krisztiánról. A tavaly 4,5 millió euróért (1,8 milliárd forint) szerződtetett, de az előző szezonban még a Fradinál hagyott 19 éves támadó középpályás (közel)jövője bizonytalanná vált az Eintracht Frankfurtnál: az újabb kölcsönadását valószínűsíti, hogy a végigdolgozott felkészülés után az első 2024/25-ös tétmeccsre a keretbe sem nevezte őt Dino Toppmöller vezetőedző.

Lisztes Krisztiánt belga vagy holland klubnak adná kölcsön az Eintracht (Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport)

A magyar U21-es válogatott focistának kiváló riválisokkal kell megküzdenie a német Bundesliga előző kiírásának 6. helyezettjénél. Közéjük sorolható például a 2014-es világbajnoki döntő (Németország–Argentína 1-0 – hosszabbítás után) hőse, a 66-szoros német válogatott Mario Götze, vagy éppen a fiatalok közül a török válogatott Can Uzun és az algériai válogatott Faresz Saibi. A Frankfurter Rundschau értesülése szerint többeket – köztük Lisztes Krisztiánt is – holland vagy belga csapathoz adnák kölcsön a frankfurtiak, ahogy korábban már más tehetségeikkel is tették.

Lisztes Krisztián is jobban jár a kölcsönadással

A helyi lapok szerint hiába áll nagy jövő előtt, egyelőre az első hetek tapasztalatai szerint a Bundesliga még túl nagy kihívást jelent számára, elsősorban fizikailag. Ezért a fejlődése és a megfelelő mennyiségű játéklehetőség érdekében Lisztest kölcsönadják egy „ambiciózus klubhoz”.

Követendő példa lehet Lisztes számára a ma már az angol Premier League-ben (Crystal Palace) légióskodó japán Kamada Daicsi, aki a St. Truidennél, és a brazil Tuta, aki a szintén belga Kortrijknél „izmosodott”, majd Frankfurtba visszatérve mindkét játékos tagja volt a 2022-ben Európa-ligát nyert csapatnak.