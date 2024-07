Válogatott focistája nélkül áll ki a Fradi a BL-ben

A Ferencváros csapata gyakorlatilag már az első körben eldöntötte a továbbjutás kérdését a The New Saints elleni Bajnokok Ligája selejtező párharcban, mivel hazai pályán 5-0-ra győzte le a walesi együttest. Ezzel az is szinte teljesen biztos, hogy a Fradi ismét ott lesz az európai foci porondon, a kérdés már csak az, hogy a BL-ben, az Európa-ligában vagy az Európai Konferencia-ligában teszi-e mindezt.

Fotó: Ripost

A gárda vezetőedzője, Pascal Jansen az Origo helyszíni munkatársának beszélt arról, hogy vannak hiányzóik. Többek között a válogatott Botka Endre sem utazott el a csapattal. A meccset egyébként műfüvön rendezik.

"Nem okozhat gondot a műfű a csapatnak, ez a dolog része a selejtezőknek, bármilyen felületen játszanunk kell, ez nem lehet kifogás. Botka, Pászka és Marquinhos sem elérhető jelenleg, azért nem jöttek a csapattal, de ezek a játékosok, akik velünk jöttek, elég jók ahhoz, hogy elvégezzék a munkát."

- mondta az Origónak Pascal Jansen.

A visszavágót kedden 20 órától rendezik.