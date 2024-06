Lehull a lepel: a magyarok azonnal megváltoztatták Németországot

Május 16-án jelentette be Dejan Sztankovics, hogy azonnali hatállyal távozik a Ferencvárostól és Oroszország felé vette az irányt a Szpartak Moszkvához. Átmeneti megoldásként Leandro érkezett a kispadra, a klub pedig közel egy hónapot töltött el valódi vezetőedző nélkül. A hét elején szárnyra kaptak olyan pletykák, miszerint a magyar rekordbajnok megtalálta a lehetséges utódot. Csütörtökön hivatalossá vált, hogy a legutóbb az AZ Alkmaart irányító Pascal Jansen lesz a csapat új vezetőedzője.

Pascal Jansen lett a Ferencváros új vezetőedzője (Fotó: fradi.hu)

A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn érkezett meg Németországba, az Európa-bajnokság helyszínére. Az együttes Weiler im Allgäuban fog lakni a torna ideje alatt, szerdán nyilvános edzést tartottak, amire a falu jelentős része ellátogatott. Sebastian Koch, Weiler-Simmerberg önkormányzatának turisztikai menedzsere elárulta, óriási az érdeklődés a magyar válogatott iránt. „A térség és az egész Weiler-Simmerberg abban bízik, hogy a magyarok látogatása fellendíti a város ismertségét. Biztosan profitálni fogunk az Európa-bajnokság és a magyar csapat által generált figyelemből. Az is előnyünkre válik, hogy a magyar válogatott egyik csoportellenfele Németország lesz az Eb-n, és a német média is eljön Weilerbe a mérkőzés előtt. Reméljük, hogy egy-két magyarországi vendéget is üdvözölhetünk Weiler-Simmerbergben” – mondta Sebastian Koch.

