Hiába foltozták össze Lewandowskit, Ausztria a kiesés szélére lökte a lengyeleket

A németországi labdarúgó-Európa-bajnokság D csoportjában egyaránt döntő jelentőségű meccsre készültek az első kör vesztesei. Lengyelország és Ausztria is papírforma-vereséggel hangolt az első játéknapon: előbbi válogatott a hollandok (1-2), utóbbi a franciák (0-1) ellen maradt alul. Ezek után a hasonló polcon lévő rivális legyőzése volt a legfőbb cél mindkét oldalon – ami végül az osztrákoknak jött össze.

Az osztrák belső védő Trauner (balra) és a lengyel csatár Piatek is gólt szerzett Fotó: Anadolu via AFP

A lengyelek sérüléséből lábadozó gólzsákja, Robert Lewandowski még csak a kispadra ülhetett le és bő fél órára állt be (másik rutinos csatáruk, Arkadiusz Milik az utolsó felkészülési meccsen kidőlve, egymás után már a második Eb-jéről maradt le). Sokkal veszélyesebben is kezdtek az osztrákok, a 9. percben Gernot Trauner fejesével már vezettek (1-0). Lassan tért magához a lengyel válogatott, de magához tért, és a 30. percben a fentiek híján csapatba került Krzysztof Piatek egyenlített is (1-1).

Már-már kezdhettünk eljátszani a gondolattal, hogy a "sógorok" és a lengyel "barátok" döntetlenjének nyertesei többek között a magyarok lehetnének (persze csak akkor, ha Szoboszlai Dominikék vasárnap 21.00-tól legyőzik Skóciát és három pont birtokában matekozhatnak, akad-e két gyengébben teljesítő csoportharmadik). Igen ám, de a 67. percben Gulácsi Péterék lipcsei csapattársa, Christoph Baumgartner újra vezetéshez jutatta Ausztriát (2-1), a 11 perccel később pedig Marko Arnautovic 11-esből eldöntötte a meccset (3-1).