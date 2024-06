Hoppá! 10 olyat tudtunk meg Szoboszlai Dominikról, amire tuti te is kíváncsi vagy

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott labdarúgója- és csapatkapitánya, a Premier League-ben szereplő Liverpool támadó középpályása. 2017 októberében a The Guardian a világ legtehetségesebb 17 éves futballistái közé sorolta, majd 2019 márciusában a goal.com portál az 50 legtehetségesebb csodagyerek 21. helyére rangsorolta. Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2020 januárjában a világ ötven legtehetségesebb labdarúgója közé sorolta. 2020 októberében bekerült a Golden Boy-díj legjobb húsz labdarúgója közé, ahol a 8. helyen végzett. Kétszer is minden idők legdrágább magyar játékosa volt, először mikor a Leipzig, majd mikor a Liverpool szerződtette.

A magyar labdarúgás egyik legfényesebb csillaga, Szoboszlai Dominik már fiatal korában felhívta magára a figyelmet kivételes tehetségével. Azóta pedig a magyar egyik legkedveltebb híressége lett. A Life ezért összegyűjtött róla olyan érdekes információkat, amiket eddig nem lehetett tudni a fiatal tehetségről.

10 érdekes dolog Szoboszlai Dominikról

1. Családi háttér és kezdetek: Szoboszlai Dominik 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Édesapja, Szoboszlai Zsolt maga is labdarúgó volt. Zsolt később edzőként támogatta fia fejlődését, így Dominik már gyermekkorában profi környezetben kezdhette el bontogatni szárnyait.

2. Első klubja: Szoboszlai első hivatalos klubja a Videoton FC volt, ahol már egészen fiatalon megmutatta, hogy nem mindennapi tehetséggel áldotta meg a sors. Innen került később a Főnix Gold FC-hez.

3. Cuki becenév: A csapattársak és a barátok gyakran csak Dominak hívják. Ez a becenév kiskorában ragadt rá.

4. Más sportokban is jeleskedik: Amikor éppen nem a focipályán van, Dominik szívesen golfozik vagy teniszezik.

5. Egy különleges tetoválás: Dominik egyik tetoválása különleges jelentéssel bír: a bal karján található idézet az édesapjától származik. „Talent gets you so far, but hard work keeps you there", azaz magyarul: „A tehetség csak egy darabig visz el, a kemény munka tart ott."

6. A zenei oldal: Kevesen tudják, de Szoboszlai nagy zenerajongó. Gyakran posztol kedvenc dalairól közösségi média oldalain. Kedvencei Drake és Travis Scott.