Gulácsi a magyar válogatott Eb-ellenfelének szurkol

9 Bundesliga-meccsen 7 győzelem és 2 döntetlen, a veretlenségi sorozathoz ráadásul 24-6-os gólkülönbség párosul – nem csoda, hogy a hétvégi, Wolfsburg elleni 3-0-s siker óta újra az RB Leipzig magyar klubikonjának „mágiájáról” ír a sportsajtó. A Bild azt harsogja a 33 éves légiósról, hogy „jelenleg Ő A Bundesliga kapusa”.

Gulácsi Péter és lipcsei edzője, Marco Rose: ha a magyar kapus véd, garantált a siker

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A 2022 őszén elszenvedett keresztszalag-szakadása, majd a felépülése utáni mellőzése miatt Gulácsi mintegy 16 hónap múltán védhetett újra a német topligában. Február elején azért kapott lehetőséget addigi helyettese, Janis Blaswich kárára, mert a lipcsei csapat sorozatban három vereséget szenvedett el. Klasszisunkkal egy csapásra magára talált a gárda, azóta egyetlen bajnokit veszített – azt, amelyiken Münchenben egy kisebb izomhúzódása miatt Blaswich védett.

„Nincs különleges sikerreceptem. A magam módján próbálok segíteni a csapatnak, stabilitást adni és egyenletes teljesítményt nyújtani. Ez eddig szuperül klappolt, és remélhetőleg így is marad” – válaszolta a veretlenségi sorozatát firtató kérdésre Gulácsi Péter, majd a rá jellemző szerénységgel sietve hozzátette: „Mindez természetesen nem csak rajtam múlik, csapatként fejlődtünk és lettünk kiegyensúlyozottabbak. A biztos védekezésünk különböztet meg minket a többiektől, pláne, hogy gyakran gólt sem kapunk.”

Az RB Leipzig eredményei Gulácsival a kapuban: RB Leipzig–Union Berlin 2-1 Augsburg–RB Leipzig 2-2 RB Leipzig–Mönchengladbach 2-0 Bochum–RB Leipzig 1-4 RB Leipzig–Darmstadt 2-0 Köln–RB Leipzig 1-5 RB Leipzig–Mainz 0-0 Freiburg–RB Leipzig 1-4 RB Leipzig–Wolfsburg 3-0 A Bundesliga-meccseken túl csak a vitatott bírói ítéletektől hemzsegő BL-nyolcaddöntőn maradt alul Gulácsival a csapata, a Real Madrid ellen (0-1, 1-1).

Arról is kérdezték Gulácsit, hogy ha jelenleg nyerésre is áll a kapusposztért folytatott rivalizálásban, de mit szól ahhoz, hogy nyáron érkezik a 10 millió euróért (4 milliárd forint) szerződtetett belga tehetség, Maarten Vandevoordt. Így vagy ő, vagy Blaswich távozhat a klubtól.

„A karrierem során mindig erős konkurenseim voltak. Szeretem az olyan helyzeteket, amiken át kell küzdenem magam. (...) Sokszor elmondtam már, hogy nagyon boldogok vagyunk itt a családommal. Különösen azok után, hogy a hosszú sérülésem idején sok támogatást kaptam a klubtól” – célzott arra, hogy nem csak kitöltené a 2025 nyaráig szóló lipcsei szerződését, de örömmel meg is hosszabbítaná.

A közelgő németországi Európa-bajnokságra is készülő magyar kapus korábbi lipcsei klubedzőjéről, Julian Nagelsmannról is beszélt. Miatta önös érdekből is szurkol a német válogatottnak. Nem szeretné ugyanis, hogy ha az Eb után távoznia kéne a Nationalelf szövetségi kapitányi posztjáról, akkor Nagelsmann egy rivális klubnál dolgozna (leginkább a Bayern Münchenhez történő visszatérése lehet benne a pakliban):

„Az lenne a legjobb, ha mindketten továbbjutnánk a csoportból. Szerintem nagyon jó munkát végez a német válogatottnál. Kívánom neki, hogy folytathassa. Ha akarja” – tette hozzá Gulácsi Péter.

