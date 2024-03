Szoboszlait eltiltás fenyegeti; Rossi hiába várt a támadóra

Nem csak az ellenfelekre, a sebességre is ügyelnie kell Szoboszlai Dominiknak. A Liverpool magyar labdarúgóját szeptemberben „kapcsolták” le gyorshajtásért, most született ítélet az ügyében. Válogatottunk csapatkapitánya összesen 3610 fontos (1,6 millió forint) pénzbírságot és 6 büntetőpontot kapott. Ez utóbbi lehet a keményebb dió a focistának: a szabályok szerint ugyanis fél évre eltilthatják a vezetéstől, ha 3 éven belül 12 vagy több ponttal büntetik. A szeptemberi gyorshajtással ennek a felét már összeszedte.

Dominiknak lassítania kell (Fotó: AFP)

Januárban nemcsak a Liverpool szurkolóit, de a játékosait is megdöbbentette Jürgen Klopp váratlan bejelentése: kimerültsége miatt – 2026-ig érvényes szerződése dacára – nyáron távozik, hogy pihenjen egy évet. Ez már önmagában óriási csapás az angol sztárklubnak, azon belül Szoboszlai Dominiknak is, aki részben éppen a világ legjobbjaként tisztelt német edző miatt írt alá tavaly a Vörösökhöz. Ráadásul csőstül jön a baj, hiszen egy bennfentes átigazolási szakértő információi szerint a szakvezető mellett a csapat három meghatározó klasszisa is távozni készül.

Ha hinni lehet a jóslatnak, akkor a kapus, Alisson Becker, a védő, Virgil van Dijk és a csatár, Mohamed Szalah is elhagyja a Vörösöket.

Klopp biztosan elmegy a nyáron (Fotó: Getty Images)

Kosarat kaphat Marco Rossi és a magyar futballválogatott. Az elmúlt hetekben téma volt, hogy az Angliában szereplő csatár, Sammie Szmodics az ír és a magyar csapat közül döntheti el, melyik nemzeti együttesben kíván szerepelni. Nos, úgy tűnik, az írek megijedtek a magyar veszélytől, s lehetőséget adnak a Blackburn támadójának.