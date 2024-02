„Minket petárdával dobáltak a görögök” – Pokoli visszavágóra készül a Fradi

A Ferencváros egygólos hátrányból várja Budapesten a görög Olympiakoszt a Konferencia-liga 16 közé jutásért zajló párharc csütörtöki visszavágóján. A február 22-i meccset 21 órakor (tv: M4 Sport) játsszák, és a Fradi edzője, Dejan Sztankovics pokoli hangulatot kért a magyar szurkolóktól.

A Fradi 1-0-ra kikapott a görögországi első meccsen (Fotó: Illyés Tibor)

A zöld-fehérek 1996-ban sikerrel jártak az Olympiakosz ellen. Az akkori kupapárharc egyik hőse, Páling Zsolt a Fradi hivatalos oldalán elárulta, nekik is jutott a pokolból bőven.

„Emlékszem minket 1996-ban már a meccsnap előtt a stadionban próbáltak megfélemlíteni a görögök, petárdákkal dobáltak, miközben a stadionnal ismerkedtünk. Az nekünk a visszavágó volt, addigra tele voltunk önbizalommal és a kinti hangulat minket is feltüzelt. Most is őrületes volt a hangulat, a Fradi jó meccset játszott, voltak persze hibák. Nem láttam erősebb csapatnak az Olympiakoszt, szerintem meglehet a továbbjutás a visszavágón. A gyors gól kulcsfontosságú lesz, mert az első meccs végét a görögök uralták, ez könnyen előfordulhat a visszavágón is. 50-50 százalékos a párharc egyelőre, ha az első félidőben betalálunk, akkor akár hosszabbítás esetén nagy előnyt jelenthet, hogy hazai pályán, csodálatos szurkolótáborunk előtt játszhatunk” – magyarázta Páling.

Az első mérkőzésen a görögök a 83. percben a marokkói Ajub el-Kabi találatával szerezték meg a győzelmet.