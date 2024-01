Marco Rossi fellélegezhet, erre a hírre várt hónapok óta

A magyar válogatott Willi Orbán az RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint január végén térhet vissza a térdsérülése után.

Willi Orbán és Szoboszlai Dominik kulcsember lesz a válogatottban az Eb-n Fotó: AFP

„Reméljük, hogy január végén visszakerülhet az együttesbe” – mondta a Kicker című lapnak Marco Rose, aki elárulta, a 31 éves védő egyéni munkát végez a csapat spanyolországi edzőtáborában.

Orbán még szeptemberben a csehek elleni barátságos mérkőzésen sérült meg, azóta nem lépett pályára sem a klubjában, sem a nemzeti együttesben. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi alig várta, hogy végre jó híreket kapjon róla, hiszen Orban a hátvédsor egyik legfontosabb embere, kulcsszerep vár majd rá a júniusi németországi Eb-n. A kiváló hátvéd december 31-én az Instagram-oldalán üzent az idei év kapcsán.

„Random és valós évértékelésem: rengeteg nagyszerű pillanatot okoztak a győzelmeink, de vannak olyan csúnya vereségeink – például a Manchester City ellen –, vagy a sérülésem, amely még mindig nagyon bánt. Ennek ellenére várom a következő évet, mert nagy kihívások várnak rám a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában, valamint nyáron a németországi Eb-n is. Én mindenre fel leszek készülve, és mint mindig, most is a legjobbat szeretném nyújtani” – írta Orbán.