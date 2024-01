Nem csak Dárdai Márton döntött a magyar válogatott mellett: beindult a kommentcunami

A magyar válogatott csapatkapitányától, Szoboszlai Dominiktól a jelenlegi kerettagokon (Gulácsi Péteren és társain) át a focista magyar barátnőjéig, csak úgy dőlnek a pozitív hozzászólások Dárdai Márton nagy bejelentése alatt.

Dárdai Pál (balra) középső fiával, egyben játékosával, Mártonnal Fotó: Getty Images

A Hertha 21 éves védője hétfőn az Instagramon üzente meg az évek óta érlelődő döntését: miután az U21-ig végigjárta a német korosztályos válogatottakat, ezentúl a magyar nemzeti csapatban akar szerepelni.

„Rengeteg időt adtam magamnak a végső döntés meghozatalára, de a tavaly év végi szabadnapjaimat alaposan kihasználtam, hogy olyan döntést tudjak hozni a családommal és a tanácsadóimmal, amitől nemcsak most, hanem a jövőben is boldognak érezhetem magam.”

Mondanom sem kell, hogy nem volt könnyű a döntés számomra, de a jövőben Magyarországért szeretnék harcolni

– írta többek között a középső Dárdai-fiú, aki mindent köszön a német korosztályos válogatottaknak, de „abszolút szívügy” számára a szülei hazájáért játszani.

„Alig várom, hogy a magyar válogatott csapatában játszhassak, és rendszeresen találkozhassak veletek a stadionban” – üzente Márton a magyar szurkolóknak.

Szoboszlai csak egy több ezer lájkot vonzó szívecskézéssel jelezte, mennyire örül a már a nyári Európa-bajnokságnak is szóló erősítésnek. Annál is meghatóbb, hogy a Hertha-hívek is egyöntetűen pozitívan fogadták Berlinben született kedvencük lépését. Az alábbiakban ezek közül idézünk néhányat:

„Helyesen tetted, Márton. Játssz büszkén Magyarország színeiben! Papád biztosan a könnyekig meghatódott az örömtől. Mostantól a magyar válogatott szurkolója leszek” – írta például a mr.ki.18 fantázianevű hozzászóló.

„Jöhet a hazai Eb-szereplés” – utalt egy Hertha-szurkolói blog arra, hogy az Eb-t éppen Németországban rendezik, ráadásul egy csoportba került a két válogatott.

„Jól döntöttél. A német válogatottnál csak kockáznak. Sok sikert az Eb-n!” – célzott Robdiao arra, hogy a Nationalelf hónapok óta szenved.

„Sok sikert, Márton! Tedd ugyanolyan büszkévé Magyarországot, ahogy minket, Hertha-szurkolókat tettél!” – írta bizonyos Jordan.

„Veszteség Németországnak, de a magyarok gazdagodtak. Sok szerencsét és sikert, Márton, a magyar válogatottban” – üzente Maarius.

Érdekesség, hogy a német Transfermarkt portál is sok sikert és Eb-szereplést kívánt Dárdai Mártonnak a közösségi oldalon.