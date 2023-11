Marco Rossiról vallott őszintén Sallai Roland, a magyar válogatott sztárja

Noha a Freiburg nem könnyen engedte el, sérülten is itt lehet a magyar fociválogatott keretében Sallai Roland. Így ma ott lesz a Montenegró elleni, záró Eb-selejtezőn is, igaz, csak nézőként (15.00, M4 Sport). Az Eb-selejtezők során a szerbek ellen győztes gólt szerző csatár októberben dőlt ki, de a rehabilitációs munkát jelenleg Telkiben végezheti. Itthonról szurkolta végig a gárda bolgárok elleni Eb-selejtezőjét is, amikor is 2-2-vel kijutott Marco Rossi együttese az Európa-bajnokságra.

Sallai a 2016-os Eb-t még "csak" szurkolóként követte, 2021-ben azonban már ő is ott volt a részben hazai rendezésű viadalon. Exkluzív interjúban Marco Rossiról beszélt, s arról, hogy mit adott a magyar-olasz szakember öt év alatt az együttesnek.

-A pályán kívül az ő személyével kaptunk egy lazaságot, nyugodtságot. A pályán viszont kőkeményen megköveteli a taktikai utasításokat

- mondta Sallai Roland.

Át kellett alakítani a fejeket, viszonylag hamar vevők voltunk az elképzeléseire. Bevált, sorozatban harmadjára kijutottunk az Eb-re. Látszik, hogy jó dolgot kaptunk vele. Hetente beszélünk, érdeklődik irántam, jó kapcsolatban vagyunk.

- mondta Roland.

