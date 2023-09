Elárulta, mit tervez vb-győzelme után a hét magyar hőse

Honosított birkózó írt történelmet a belgrádi világbajnokságon. Nem új jelenség, hogy a magyar birkózóválogatottban honosított sportolók kapnak lehetőséget, közülük a kabardföldi születésű orosz Muszukajev Iszmail „nagy vétel”, frenetikus birkózással végigverte súlycsoportja elitjét, és az 1979-es első után a fogásnem második magyar vb-címét szerezte meg. Bebizonyította, úgy is lehet valaki kedvenc itthon, hogy még magyarul is alig tud.

Magyarul is alig tud, mégis hatalmas dicsőséget szerzett országunknak a birkózó – Fotó: United World Wrestling

Európa-bajnokságot már nyertem, most világbajnokságon végeztem az élen, ezután a jövő évi párizsi olimpiai diadalra kell összpontosítanom

– fogalmazott Muszukajev.

„Ennek a sikernek már éppen ideje volt” – jegyezte meg Kovács István, aki 1979-ben, San Diegóban az első és keddig az utolsó szabadfogású világbajnoki címet harcolta ki nemzetünknek.

Egyszer annak is eljön az ideje, hogy magyar földön született magyar szabadfogású nyer vb-t. Iszmaillal többször találkoztam hazai versenyeken, szimpatikus ember, igen képzett birkózó.

A 73 éves Kovács többször járt Dagesztánban, ahol Muszukajev is edz, tehát tudja, hogy azon a tájon rengeteg a kiváló birkózó. Kevesen tudják, de a vb-rajt előtt Muszukajev testsúlya elszaladt, 10 kilót kellett lefaragnia magáról. Ez sem egyedi eset a sportágban, az olimpiai bajnok Majoros István is sikeresen megküzdött a fogyasztással.

„Hasonló cipőben jártam én is" – nyilatkozta megkeresésünkkor Majoros István, a 2004-es athéni olimpia kötöttfogású aranyérmese. „Görögországban én is cipeltem 10 kiló felesleget, megkínlódtam a fogyasztással. Az utolsó három nap során ételt nem láttam, folyadékot is ritkán, így az izmaimból adtam le az utolsó dekákat. A fogyasztás amúgy nem halálos, hozzá lehet szokni. Muszukajev meccseit elnézve a reakcióideje 30 százalékkal jobb, mint a riválisaié. Nem magyarországi születésű birkózó? Nos, a vb-mezőnyben a szovjet utódállamok tucatjai birkóznak más nemzetek válogatottjaiban. Ehhez is hozzá kell szokni.”