Videó az évezred elejéről, kiütéses Fradi-győzelem Máltán

Nem vár könnyű meccs csütörtök este a Konferencialigában a Ferencváros focicsapatára. A máltai Hamrun Spartans kettős győzelemmel múlta felül az előző körben a grúz ellenfelét.

A BL-selejtezőben a Maccabi látványosan erősebb volt, nem véletlenül játszottak az előző két idényben az El- és a BL-csoportkörben, de azért a visszavágón idegenben csak rúgott egy gólt a Hamrun, míg a Dinamónak mindkét meccsen betalált (2-1 otthon, 1-0 Tbilisziben). Az jellemző a máltaiakra, hogy nem sok helyzetük van, de, ami adódik, abból eredményesek tudnak lenni. Négy góljukból hármat a nigériai származású, de máltai válogatott csatár, Joseph Mbong lőtt, rá érdemes lesz odafigyelnie a Fradi védelmének - írja az Origo.

A Maccabi elleni hazai 0-4-től eltekintve a védelem is jól áll a lábán, amihez köze lehet a csapat két olasz vezérének: a játékosként több más csapat mellett az Atalantában, a Lazióban és a Sampdoriában is megfordult, a Hamrun kispadjára a jelenleg az olasz harmadosztályban sínylődő Pescara éléről lehuppanó, Luciano Zaurinak, és a 40 éves, korábbi 11-szeres válogatott kapusnak, Federico Marchettinek, aki megjárta a 2010-es vb-t, mi több két csoportmeccsen is ő állt a kapuban.

A Fradi legutóbb 2003-ban diadalmaskodott a helyi stadionban, akkor 5-0-ra verte a Birkirkarát.