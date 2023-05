Nincs szükség állami támogatásra: 1,3 milliárd forintot keresett tavaly a Fradi

Miközben a személyi jellegű ráfordítások 7-ről 9 milliárdra nőttek, sokat hozott a konyhára az európai kupaszereplés, ráadásul az idei Európa-liga-menetelés a következő jelentés dísze lesz, akárcsak a januárban Németországba eladott Aissa Laidouni 2,6 millió eurós transzferdíja. Egy biztos: az FTC a tavalyi naptári évet 1,324 milliárd forintos nyereséggel zárta - írja a VG.hu.

Az idei Európa-liga-meneteléssel 3,7 milliárd forintot keresett az FTC.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A Ferencváros labdarúgócsapatának mostani sikerkorszaka igazán 2019-től számítandó, azóta ugyanis jönnek a nemzetközi eredmények, egy Bajnokok Ligája- és három Európa-liga-csoportkörös szereplés, plusz az idei El-playoff-körbe jutás, aminek jótékony a hatása a pénzügyi mutatókra is – bár ez csak a 2023-as kimutatásban jelentkezik majd.

Amíg a 2018-as, viszonylag gyors európaikupa-kiesés 180 millió forintot hozott az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénzdíjából, addig a 2019 és 2021 az El-csoportkör 1,4-1,5 milliárdot, a folyó idénybeli nemzetközi menetelés pedig 3,7 milliárdot ér.

A csúcs az elmúlt éveket tekintve azonban a 2020-as BL-kaland volt a maga 7,6 milliárdos európai pénzdíjával – ebből is látszik, hogy a sportsikerektől elválaszthatatlan a gazdasági siker, és momentán a Fradi mindkettőben megfelel.

Kétmillió euró a legdrágább igazolás

A számokhoz tartoznak persze játékosmozgások is: a 2022–2023-as idényben a mértékadó Transfermarkt honlapja 21 érkezőt és 25 távozót regisztrált, ám ebbe beletartoznak a kikölcsönzött és a kölcsönből visszatérő futballisták is, ráadásul nemcsak a nyári, hanem a januári átigazolási ablakból is – az utóbbiak még nem képezik részét a mostani jelentésnek.

Mégis érdekes adat, hogy az eladott labdarúgóknál két transzferdíjat lehetett feltüntetni – a többiről nincs megbízható információ, vagy szabadon távoztak –, és a világbajnokságot is megjáró tunéziai Aissa Laidouni 2,6 millió euróért (964 millió forintért) került januárban a német Union Berlinhez – ez például a jövő évi összegzést díszíti majd –, míg az ukrán

Olekszandr Zubkovért 2 millió eurót (741,6 millió forintot) fizetett tavaly nyáron az ukrán Sahtar Doneck, ez viszont már része a mostani riportnak.

A vételi oldalon az összes igazolás együttesen került 7 millió euróba (2,6 milliárd forintba): a legdrágább szerzemény a moldáv Sheriff Tiraspoltól megszerzett mali Adama Traoré volt 2 millió euróért. A teljes keretet jelenleg 43,75 millió euróra (16,2 milliárd forintra) becsülik.

Sztanyiszlav Csercseszov még legalább egy évig marad.

Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport

Modern történelme legjobb formájában van tehát a focicsapat, még a sportág pénzügyeivel foglalkozó Football Benchmark is példálózott vele néhány hete.

Ráadásul a jövő is biztató, hiszen az FTC megnyerte az idei bajnokságot is, azaz nyáron a Bajnokok Ligája selejtezőjében próbálkozhat majd, méghozzá a sikeredzővel, az orosz Sztanyiszlav Csercseszovval a kispadon, akinek a szerződésében aktiválta a klub a plusz egyéves opciót.

Nem minden az FTC-é

Az FTC Labdarúgó Zrt. 99,99 százalékos tulajdonosa az anyaegyesület, a Ferencvárosi Torna Club, a fennmaradó 0,01 százalékot pedig az előző tulajdonos, a Várszegi Gábor-féle Fotex tulajdonolja.

A független könyvvizsgálói jelentés a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből áll, melyben az eszközök és források egyező végösszege 17 188 514 000 forint, ebből az adózott eredmény plusz 1 324 096 000 forint.

Vagyis a Ferencváros Labdarúgó Zrt. a tavalyi naptári évben 1,324 milliárd forintos nyereséggel zárt.

Az éves beszámolóból egyébként az is kiderül, hogy a zöld-fehérek 253 főt foglalkoztattak 2022-ben, és amíg 2021-ben 6,67 milliárd forintot költött bérekre a klub, addig tavaly ez az összeg már 9,02 milliárdot tett ki. Ebbe persze beleértendő a felnőtt férficsapat mellett a teljes adminisztráció, a komplett Fradi-utánpótlás a kicsik edzőitől az NB III.-as csapattagokig, valamint a női szakág is, szintén a fiatalokkal, felnőttekkel és edzőikkel.